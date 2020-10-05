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Разгон митинга в Бишкеке. В скорую помощь поступило 14 вызовов

В скорую помощь поступило 14 вызовов. Бригады медиков выехали в центр Бишкека, где продолжаются стычки митингующих с сотрудниками правопорядка. 

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В Центре экстренной медицины 24.kg сообщили, что травмы получены от удара камнями. Участники акции протеста продолжают закидывать ими силовиков. Те в ответ применяют спецсредства. 

Ранее Минздрав сообщал о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу. Ранен в ногу депутат Жанар Акаев. 

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167691/
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