Высокий сезон. «Кыргыз темир жолу» запускает дополнительные рейсы до Балыкчи

ГП «НК Кыргыз темир жолу» приняло решение о запуске дополнительный рейсов пассажирского поезда по маршруту Бишкек — Балыкчи — Бишкек.

Фото Минтранса КР

По данным компании, решение принято в связи с сезонным ростом пассажиропотока и спросом.

С 19 июня состав будет курсировать не только в пятницу, субботу и воскресенье, а также дополнительно по понедельникам и четвергам.

Обновленный график будет действовать до 7 июля. С 7 июля по 31 августа рейсы традиционно станут ежедневными.

Маршрут обеспечен 15 пассажирскими вагонами.