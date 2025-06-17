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Общество

Высокий сезон. «Кыргыз темир жолу» запускает дополнительные рейсы до Балыкчи

ГП «НК Кыргыз темир жолу» приняло решение о запуске дополнительный рейсов пассажирского поезда по маршруту Бишкек — Балыкчи — Бишкек.

Минтранса КР
Фото Минтранса КР

По данным компании, решение принято в связи с сезонным ростом пассажиропотока и спросом.

С 19 июня состав будет курсировать не только в пятницу, субботу и воскресенье, а также дополнительно по понедельникам и четвергам.

Обновленный график будет действовать до 7 июля. С 7 июля по 31 августа рейсы традиционно станут ежедневными.

Маршрут обеспечен 15 пассажирскими вагонами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332906/
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