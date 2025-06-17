В Бишкеке 17 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +37 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», 6;
- 9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64б, 64в, Гоголя, 16, 20, 20а;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Жумабека, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ак-Кайын, Садыбакасова, Ахунбаева), проспект Чингиза Айтматова, 47а, отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Тоголока Молдо, Ажибека Баатыра, Бакаева, Грибоедова, жилмассивы «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла), «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35, Профессора Зимы), село Нижняя Ала-Арча (переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);
- 9.00-12.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Жапарова);
- 12.45-17.00 — село Маевка (улицы Полевая, Тепличная, Сон-Кол, Араван);
- 11.00-18.00 — совхоз «Нижняя Ала-Арча».
- 9.00-20.00 — микрорайон «Восток-5», 23-26, 55, точки фастфуда на улице Айтматова.
У кого намечается той
Темир Сариев
Родился 17 июня 1963 года. Президент Торгово-промышленной палаты КР.
Айбек Артыкбаев
Родился 17 июня 1975 года. Посол Кыргызстана в Монголии.
Памятные даты
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994-м (резолюция 49/115).
Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994-го.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Леонтий Горбунов
Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.
В выставках участвует с 1962-го.
Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.
С 1979 года — член Союза художников СССР.
Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.
Умер 3 ноября 2013-го в Оше.
Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и Детской художественной школе имени Гапара Айтиева.
Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев
Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.
С 1988-го принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.
Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.
Куда сходить
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