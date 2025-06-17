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Общество

Количество рейсов по автобусному маршруту Тюмень — Бишкек — Тюмень увеличили

Число автобусных рейсов по маршруту Тюмень — Бишкек — Тюмень, который запустили с 27 мая, увеличили. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Уточняется, что с 1 июля междугородние автобусные рейсы в Бишкек будут выполняться два раза в неделю.

«Международный маршрут № 1708 «Тюмень АВ — Бишкек АВ» будет осуществлять движение каждый вторник и пятницу, время отправления из тюменского автовокзала в 20.10», — уточнили в ведомстве. Ранее рейс осуществлялся один раз в неделю.

Время в пути составляет 38,5 часа. Пассажирам предстоит преодолеть расстояние в 2 тысячи 139 километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332893/
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