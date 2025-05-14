Социальные выплаты и пособия за май будут перечислены 14 и 15 мая

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики информирует, что все социальные выплаты и пособия за май будут перечислены на банковские карты получателей 14 и 15 мая 2025 года.

Из-за майских каникул, которые продолжались с 1 по 11 мая, перечисление выплат было временно приостановлено. Однако 13 мая Министерство перевело необходимые средства на расчетные счета районных управлений. В настоящее время районные управления осуществляют переводы на счета граждан.

Министерство просит граждан с пониманием отнестись к краткосрочной задержке и гарантирует, что все средства будут зачислены в полном объеме в ближайшие дни.