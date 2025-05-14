14:00
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Социальные выплаты и пособия за май будут перечислены 14 и 15 мая

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики информирует, что все социальные выплаты и пособия за май будут перечислены на банковские карты получателей 14 и 15 мая 2025 года.
 
Из-за майских каникул, которые продолжались с 1 по 11 мая, перечисление выплат было временно приостановлено. Однако 13 мая Министерство перевело необходимые средства на расчетные счета районных управлений. В настоящее время районные управления осуществляют переводы на счета граждан.
 
Министерство просит граждан с пониманием отнестись к краткосрочной задержке и гарантирует, что все средства будут зачислены в полном объеме в ближайшие дни.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329018/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Минтруда сообщило размеры выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Кыргызстан и Япония укрепляют партнерство в различных сферах
С начала года служба занятости трудоустроила более 8 тысяч кыргызстанцев
Минтруда намерено повысить денежные компенсации воинам-афганцам и чернобыльцам
Минтруда: Во всех зданиях экспертных комиссий размещены камеры видеонаблюдения
Частные агентства занятости должны вернуть деньги нетрудоустроенным клиентам
Новый Трудовой кодекс. Ужесточена ответственность за задержку зарплаты
Минтруда КР помогло мигрантам в РФ получить зарплату 85 миллионов рублей
В Кыргызстане наблюдается рост привлекательности пчеловодства
Внимание! Мошенники через соцсети рассылают фейковые сообщения от Минтруда
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
14 мая, среда
13:42
Почему в КР уменьшают пособия по несчастным случаям, объяснили в Минтруда Почему в КР уменьшают пособия по несчастным случаям, об...
13:32
Социальные выплаты и пособия за май будут перечислены 14 и 15 мая
13:30
Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры новых министров просвещения и науки
13:29
Майлуу-Сууйский ламповый завод проводит аукцион и продает оборудование
13:16
В Париже впервые пройдет кыргызско-казахский айтыш — Мирлан Самыйкожо