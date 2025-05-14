Новый комплекс в Джалал-Абаде сравнили с резиденцией президента в Бишкеке

В Джалал-Абаде активно продолжается строительство нового административного комплекса.

Департамент капитального строительства объявил дополнительный тендер на сумму 750 миллионов сомов. Средства будут направлены на озеленение, подведение коммуникаций и строительство фонтана.

Фото из социальных сетей. В Джалал-Абаде активно продолжается строительство нового административного комплекса.

Напомним, ранее уже был проведен тендер на 900 миллионов сомов для строительства зданий областной администрации, мэрии и благоустройства центральной площади.

По словам директора департамента Арапбая Маматжана, эти средства направлены на возведение основного здания администрации, которое состоит из пяти блоков: семиэтажного (блок «А»), двух пятиэтажных (блоки «Б» и «В») и двух двухэтажных (блоки «Г» и «Д»). В комплексе разместятся конференц-зал, экспо-центр, столовая и другие помещения.

Общая площадь территории составляет 7,8 гектара, здания занимают 15 тысяч 715 квадратных метров.

Завершение работ запланировано на 31 августа — к празднованию Дня независимости.

Пользователи соцсетей отметили, что проект нового здания заметно напоминает президентскую резиденцию «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.