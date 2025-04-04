В рамках работ по реконструкции автомобильной дороги Лебединовка — ГЭС-5, ведущей из города Бишкек к северной объездной дороге, ведутся земляные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Вместе с тем, по ее данным, убираются некоторые объекты, препятствующие строительству.

Общая протяженность автомобильной дороги составляет 5,1 километра.

В рамках реконструкции категория дороги изменится, и она расширится с 2 до 4 полос. Также в проекте предусмотрено расширение существующего большого моста и строительство пешеходного моста.

«Кроме того, параллельно основной дороге будет построена еще одна двухполосная дополнительная дорога, ведущая к жилмассиву «Биримдик-Кут». А взамен вырубленных деревьев будет посажено на 20 процентов больше деревьев. Основное строительство дороги планируется завершить в этом году», — говорится в сообщении.