Жители МТУ Маевка Первомайского района Бишкека купили новые мусорные контейнеры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сообщается, что сотрудники МП «Тазалык» будут забирать мусор из новых контейнеров согласно утвержденному графику.
Отмечается, что к таким контейнерам не будет доступа у животных и это сохранит эстетический вид улиц.
По данным мэрии, ранее на место выезжал аким района, который выслушал предложения и замечания местных жителей. В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства и организации систематического вывоза ТБО. Глава района отметил активность и вовлеченность местных жителей и вручил благодарственные письма тем, кто наиболее активно поддерживал инициативу.
Такие меры принимаются в целях поддержания чистоты города и упорядочения подворового вывоза мусора.