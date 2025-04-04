Сообщается, что сотрудники МП «Тазалык» будут забирать мусор из новых контейнеров согласно утвержденному графику.

Отмечается, что к таким контейнерам не будет доступа у животных и это сохранит эстетический вид улиц.



По данным мэрии, ранее на место выезжал аким района, который выслушал предложения и замечания местных жителей. В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства и организации систематического вывоза ТБО. Глава района отметил активность и вовлеченность местных жителей и вручил благодарственные письма тем, кто наиболее активно поддерживал инициативу.