11:53
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Общество

В РФ квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу

В России квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу. Их число достигло 38 тысяч за год. В первую очередь речь идет о врачах, IT-специалистах, инженерах и ученых, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ.

В целом выдано 138 тысяч разрешений на работу — это на 40 процентов больше показателя 2023-го. Эксперты объясняют это тем, что иностранцы стали чаще проходить процедуры легализации в связи с ужесточившейся за последнее время миграционной политикой.

Кроме того, интерес к специалистам из дальнего зарубежья обусловлен дефицитом кадров: российский рынок труда напряжен, безработица почти минимальна. Собственных ресурсов, чтобы справиться с кризисом, недостаточно, а квалифицированные иностранцы частично замещают уехавших россиян.

Количество выданных патентов (преимущественно на физический труд), наоборот, сократилось на 100 тысяч и составило около 2 миллионов. За год за правонарушения из России депортировали свыше 600 тысяч человек, а процедура пересечения границы усложнилась, поэтому число мигрантов из СНГ уменьшилось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324874/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД КР рассказал, что делается для облегчения жизни мигрантов в России
Служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов появится в России
В России вступили в силу новые требования для приема детей-иностранцев в школы
Депутат Госдумы предложил выслать всех детей мигрантов из России
О свободе передвижения рабочей силы в ЕАЭС Кыргызстан напомнил России
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты
Новые правила приема в школы России: что важно знать мигрантам
Законопослушным кыргызстанцам в РФ гарантированы все права по договору о ЕАЭС
Несмотря на ужесточение, прирост мигрантов в РФ составил более 560 тысяч человек
В России суд рассмотрит дело о незаконной легализации 150 тысяч мигрантов
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
Бизнес
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
4 апреля, пятница
11:47
Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за моратория на проверки Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за...
11:45
В РФ квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу
11:41
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
11:38
Продолжается строительство автодороги Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка
11:30
Бишкектеплосеть проводит рейды среди должников за тепловую энергию