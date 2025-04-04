В РФ квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу

В России квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу. Их число достигло 38 тысяч за год. В первую очередь речь идет о врачах, IT-специалистах, инженерах и ученых, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ.

В целом выдано 138 тысяч разрешений на работу — это на 40 процентов больше показателя 2023-го. Эксперты объясняют это тем, что иностранцы стали чаще проходить процедуры легализации в связи с ужесточившейся за последнее время миграционной политикой.

Кроме того, интерес к специалистам из дальнего зарубежья обусловлен дефицитом кадров: российский рынок труда напряжен, безработица почти минимальна. Собственных ресурсов, чтобы справиться с кризисом, недостаточно, а квалифицированные иностранцы частично замещают уехавших россиян.

Количество выданных патентов (преимущественно на физический труд), наоборот, сократилось на 100 тысяч и составило около 2 миллионов. За год за правонарушения из России депортировали свыше 600 тысяч человек, а процедура пересечения границы усложнилась, поэтому число мигрантов из СНГ уменьшилось.