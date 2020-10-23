Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров отбывал наказание в исправительной колонии № 47 вместе с кримавторитетом Камчи Кольбаевым. Их совместное фото опубликовали в соцсетях.

На снимке видно, что осужденные играют в футбол. Они одеты в спортивную форму.

В центре стоит Камчи Кольбаев, рядом с ним Равшан Сабиров. Между ними в обнимку член ОПГ Адилет Касенов, его называют «правой рукой Кольбаева».

Кроме того, на фото запечатлены кримавторитеты Бакыт Абдубаитов (Баха Базар-Коргонский), Мики и «положенец» Дамир Сапарбаев (известный по прозвищу Дамке). Последний убит в 2015 году.

Фото из соцсетей. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров (шестой слева) отбывал наказание вместе с Камчи Кольбаевым (в центре)

Равшан Сабиров был задержан 5 июля 2012 года по показаниям своего помощника Тахира Мирзахмедова. Ему были предъявлены обвинения в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.

В 2013-м Равшан Сабиров был осужден Бишкекским городским судом. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В 2014-м освобожден.

Чиновник отбывал наказание в исправительной колонии № 47. Там же сидел и вор в законе Камчи Кольбаев, которого задержали в декабре 2012 года, а осудили в мае 2014-го.