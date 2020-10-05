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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Госсанэпиднадзор составил 22 протокола о санитарных нарушениях

Центры госсанэпиднадзора составили 22 протокола о санитарных нарушениях. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, до проведения выборов центры госсанэпиднадзора проводили проверки на избирательных участках на предмет соблюдения санитарных правил и готовности к проведению выборов, обеспеченности средствами защиты. Всего проверены 1 тысяча 747 УИК.

Кроме того, прошли рейдовые мероприятия в населенных пунктах с целью выявления массового скопления людей (более 50 человек) во время проведения предвыборных мероприятий.

«Несмотря на то что выборы уже состоялись, центры санэпиднадзора вынесли 22 протокола о санитарных правонарушениях, из которых 12 постановлений о наложении штрафа, 10 предупреждений о соблюдении санитарных требований, 4 материала переданы в территориальные органы ОВД для принятия мер», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167589/
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