В скорой аврал: число обращений с пневмонией увеличилось в три раза

В Бишкеке практически в три раза увеличилось количество звонков в скорую помощь. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

«Если раньше в сутки поступало 1,2-1,3 тысячи звонков, то за последние 24 часа поступило 3 тысячи 796. Из них смогли ответить на 2 тысячи 460, вызовов поступило 739, выполнено 478, по остальным дали консультацию», — рассказал он.

Увеличилось число звонков с симптомами пневмонии. В такое время ее обычно практически нет. Вчера в скорую было 57 обращений.

При этом пневмонии тяжелые, атипично протекающие, и, что важно, они не прослушиваются фонендоскопом, их видно только на рентгене. Искендер Шаяхетов

«К сожалению, увеличилось и количество опозданий практически в три раза, но при этом госпитализация осталась примерно на том же уровне. Во многом это связано с тем, что увеличилось время, которое затрачивается на вызов. Если бригада госпитализирует больного с коронавирусом, то потом машина должна пройти обработку. На это уходит не менее 40 минут. Мы постарались немного оптимизировать процесс — госпитализируем сразу двух, максимум трех больных с коронавирусом, проживающих в одном районе», — проинформировал главврач.

По его словам, проблема еще в том, что из-за большой нагрузки заболевают врачи. Вчера из 38 бригад работали 33. Естественно, это сказывается на оперативности.

Позавчера бригада долго ездила в СИЗ, медсестра пришла и упала в обморок — элементарный перегрев. Искендер Шаяхметов

Увеличение вызовов произошло в том числе и из-за коронавируса. Раньше даже во время эпидемий люди могли обратиться в поликлинику, к участковому врачу. Сейчас по алгоритму больные не обращаются, чтобы не заражаться. Нагрузка падает на службы 103 и 118. Сейчас они начали работать круглосуточно, увеличили количество людей.

«Пока увеличивать количество диспетчеров не планируем, работают в полном составе. Проблема в чем, как я уже говорил выше, наши врачи болеют, выходят не все бригады, вызовов много. Мы обсуждали вопрос с министром здравоохранения о привлечении к нам ординаторов. Но скорая — это специфичная служба, не все справятся. Сейчас прорабатываем этот вопрос. Есть вопросы с госпитализацией. У граждан ПЦР-анализ отрицательный, а клиника развернутая. Но насколько мне известно, есть планы о перепрофилировании больниц», — рассказал Искендер Шаяхметов.

Нужно как минимум 100 бригад. А у нас 38. Искендер Шаяхметов.

У нас проблема с нехваткой кадров. Но она появилась не сегодня. По словам собеседника, проблем с СИЗ нет.

«У нас есть хорошие спонсоры, обновили нам щитки. Кроме того, на средства бюджета закупили одноразовые халаты, которые сотрудники надевают поверх своих при вызовах к пациентам не с коронавирусом, не говоря уже о перчатках, масках, чепчиках, бахилах. После вызова они сразу утилизируются. Было несколько случаев, когда давали вызов сердечный приступ, а была температура. При вызове к пациентам с COVID-19 бригады сразу надевают СИЗы», — добавил главврач.

Искендер Шаяхметов прокомментировал жалобы горожан, которые информируют об отказе скорой приезжать на вызов.

«У нас разработан алгоритм. При звонке у человека спрашивают симптомы. Если только температура, насморк, першение в горле, рекомендуем обратится в 118. Если же идет ухудшение здоровья, есть отдышка, затрудненное дыхание, температура, то выезжаем. На всех температурящих, к сожалению, мы выехать не можем. В обычное время днем мы вообще не выезжаем на температуру к взрослым, только в ночное время», — сказал он.

Главврач скорой помощи еще раз напомнил бишкекчанам о правилах гигиены.