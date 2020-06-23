Каких наград и какого имущества лишился Алмазбек Атамбаев (список)

Первомайский районный суд Бишкека сегодня приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Читайте по теме Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего президента страны признали виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по статье «Коррупция».

Приговором суда Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград:

— ордена «Манас» II степени (награжден указом главы государства 30 ноября 2011 года);

— ордена «Данакер» (награжден 27 ноября 2017 года);

— медали «Данк» (награжден 22 апреля 1999 года);

— именных часов (подарены 29 ноября 2011 года).

Кроме того, у Алмазбека Атамбаева решением суда конфисковано имущество:

— автомобиль «Тойота Ленд Крузер» 2000 года выпуска;

— автомобиль «Митсубиси Паджеро» 1997 года выпуска;

— автомобиль «Тойота Ленд Крузер» 1998 года выпуска;

— автомобиль «МАН» 1993 года выпуска;

— автомобиль BMW X-53 2011 года выпуска;

— земельный участок в селе Кой-Таш Аламединского района;

— земельный участок в Иссык-Кульском районе в курортном квартале;

— пастбище в селе Арашан Аламединского района;

— земельный участок в селе Арашан Аламединского района;

— многолетние насаждения в селе Кой-Таш;

— земельный участок в селе Кой-Таш;

— оздоровительный центр в селе Кой-Таш;

— жилой дом в селе Арашан;

— многолетние насаждения в селе Арашан;

— ОАО «Медиа Форум»;

— два земельных участка в Бишкеке;

— нежилое помещение в Бишкеке по улице 7 Апреля;

— научно-производственная фирма «Форум»;

— незавершенный объект, Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата;

— незавершенный объект в Иссык-Кульском районе;

— земельный участок в Иссык-Кульском районе;

— ОсОО «Апрель ТВ»;

— ОсОО «Апрель»;

— ОсОО «Канал Ди»;

— ассоциация предприятий «Кыргызавтомаш»;

— имеющиеся акции, банковские ячейки, расчетные счета в банках: «Кыргызкоммерцбанк», «Коммерческий банк Кыргызстан», «Оптима Банк», «Кыргызско-Швейцарский банк», «Капитал банк», «Аман банк», «АКБ Толубай», «РСК Банк», Demir Bank, «БТА Банк», «Дос-Кредобанк», «ЭкоИсламик банк», «Евразийский сберегательный банк», «Банк Азии», «Бакай Банк», «Халык Банк», Национальный банк Пакистана, «Кыргызский инвестиционный банк», «Финанс Кредит Банк», «Росинбанк», банк «Бай Тушум», «ФИНКА Банк», «Чанг ан банк», банк «Компаньон».

Срок наказания Алмазбеку Атамбаеву засчитали один день за два.