Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь

Если граждане не будут соблюдать санитарные нормы, то ограничения введут вновь. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, решение остается за республиканским штабом, но Минздрав вправе рекомендовать вернуться к режиму карантина. «Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Последние два дня выявляется большое количество новых случаев коронавируса. Мы проводим противоэпидемиологические мероприятия согласно алгоритму, но некоторые граждане отказываются соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не носят маски, не соблюдают дистанцию, посещают общественные места. Если так будет продолжаться, то ограничения введут вновь», — пообещал чиновник.

Он добавил, что не следует относиться к коронавирусу скептически и отрицать его существование. «Это безответственные заявления», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, в Кыргызстане за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусом.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 372. Выздоровели — 1 тысяча 813.