Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь

Если граждане не будут соблюдать санитарные нормы, то ограничения введут вновь. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, решение остается за республиканским штабом, но Минздрав вправе рекомендовать вернуться к режиму карантина. «Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Последние два дня выявляется большое количество новых случаев коронавируса. Мы проводим противоэпидемиологические мероприятия согласно алгоритму, но некоторые граждане отказываются соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не носят маски, не соблюдают дистанцию, посещают общественные места. Если так будет продолжаться, то ограничения введут вновь», — пообещал чиновник.
Он добавил, что не следует относиться к коронавирусу скептически и отрицать его существование. «Это безответственные заявления», — сказал Нурболот Усенбаев.
Напомним, в Кыргызстане за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 372. Выздоровели — 1 тысяча 813.