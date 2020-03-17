Пятничные намазы в мечетях Кыргызстана временно приостановлены

Духовное управление мусульман Кыргызстана временно приостановило пятничные намазы во всех мечетях страны. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

В связи с угрозой распространения коронавируса верховный муфтий КР Максат ажы Токтомушев обратился к мусульманам. Он призывает кыргызстанцев для сохранения своего здоровья и безопасности жизни соблюдать меры предосторожности и отказаться от посещения мест массового скопления людей.

Глава ДУМК подчеркнул, что ислам допускает корректировки в некоторые требования шариата.

«Поэтому жума намаз приостанавливаем. Вместо них можно читать дома молитвы. Мечети не закроются, но в них будут находиться только имамы, которые будут призывать к молитве», — сказал Максат ажы Токтомушев.

В ДУМК проинформировали, что все дааваты тоже приостановлены.

Муфтият также призывает верующих отказаться от организации и проведения массовых мероприятий — тоев, торжеств, а также похорон с приглашением большого количества людей.