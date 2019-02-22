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Общество
Сюжет: Безопасный город (200)

«Безопасный город». Милиция будет следить за сохранностью камер

Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов направил телетайпограмму начальникам ГУОБДД в целях недопущения порчи камер «Безопасного города». Об этом стало известно 24.kg.

В документе говорится, что личный состав наружных служб вверенных подразделений должен быть ориентирован на места, где установлены стационарные камеры.

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Сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительную работу с местным населением, особенно в Чуйской области.

В случае порчи или разбития камер они будут принимать меры к нарушителям. О проделанной работе следует докладывать еженедельно в центр мониторинга.

Напомним, накануне в селе Беш-Кунгей неизвестные пытались похитить передвижную камеру. Один из задержанных — сотрудник милиции.
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