«Безопасный город». Милиция будет следить за сохранностью камер

Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов направил телетайпограмму начальникам ГУОБДД в целях недопущения порчи камер «Безопасного города». Об этом стало известно 24.kg.

В документе говорится, что личный состав наружных служб вверенных подразделений должен быть ориентирован на места, где установлены стационарные камеры.

Сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительную работу с местным населением, особенно в Чуйской области.

В случае порчи или разбития камер они будут принимать меры к нарушителям. О проделанной работе следует докладывать еженедельно в центр мониторинга.

Напомним, накануне в селе Беш-Кунгей неизвестные пытались похитить передвижную камеру. Один из задержанных — сотрудник милиции.