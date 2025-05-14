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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Очередной пакет санкций ЕС затронет компании из Узбекистана, Турции, Китая, ОАЭ

Послы стран, входящих в Евросоюз, предварительно согласовали 17-й пакет санкций против России. Они затронут суда, которые относят к российскому «теневому флоту», и компании в Китае, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане. Их считают помогающими обходить ограничения на продажу энергоносителей, сообщают Bloomberg и Financial Times.

По данным FT, под ограничения попадут 149 танкеров и 60 фирм.

Официальное согласование пакета санкций ожидается на следующей неделе.

«Меры направлены на сохранение давления на Москву, в то время как Европа опасается, что президент США Дональд Трамп может уйти из Украины после того, как его попытки добиться прекращения огня пока не увенчались особым успехом», — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС намерен объявить очередной пакет санкций против России, если Москва откажется от прекращения огня.

13 мая президент РФ Владимир Путин назвал власти Евросоюза, которые вводят санкции, придурками. Он отметил, что «они в ущерб себе же делают многие вещи». «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — сказал Путин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329012/
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