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Экономика

Нацбанк утвердил дорожную карту по внедрению принципов ESG

Национальный банк утвердил дорожную карту по развитию устойчивого финансирования и внедрению принципов ESG в банковском секторе. Документ принят 20 декабря 2024-го комитетом по надзору НБ КР и размещен на официальном интернет-сайте регулятора.

Дорожная карта охватывает среднесрочный период (2024-2026 годы) и включает стратегические направления и конкретные мероприятия.

Этот документ направлен на создание благоприятной экосистемы для устойчивого финансирования, способствуя переходу страны к зеленой экономике и достижению Целей устойчивого развития ООН.

Основные цели дорожной карты:

  • создание благоприятной экосистемы для устойчивого финансирования;
  • совершенствование нормативно-правовой базы;
  • внедрение новых инструментов для стимулирования рыночных механизмов;
  • оценка и управление климатическими рисками;
  • повышение осведомленности и потенциала всех заинтересованных сторон.

Документ разработан с учетом глобальных тенденций, лучших международных практик и особенностей национальной экономики. Он направлен на развитие зеленой экономики, реализацию Целей устойчивого развития и повышение конкурентоспособности банковского сектора республики. Особое внимание уделено развитию рынка зеленых финансовых инструментов, таких как зеленые облигации и кредиты, а также повышению осведомленности населения и бизнеса о принципах ESG. В дорожной карте предусмотрены образовательные программы для специалистов банковского сектора и информационные кампании для широкой аудитории.

Нацбанк совместно с коммерческими банками, микрофинансовыми организациями и международными партнерами планирует последовательное внедрение принципов ESG в финансовую систему КР.

Документ подчеркивает важность устойчивого финансирования для экономического роста страны и достижения Целей устойчивого развития, обозначенных в Парижском соглашении и Повестке дня ООН до 2030-го.

Отметим, дорожная карта предусматривает три этапа реализации, включая формирование рабочей группы, развитие рынка зеленых финансовых инструментов и повышение прозрачности управления ESG-рисками. Реализация документа позволит укрепить устойчивость финансового сектора и привлечь инвестиции для долгосрочного экономического роста.

из интернета
Фото из интернета

Что такое ESG и почему это актуально?

ESG — это подход к ведению бизнеса, который включает три ключевых аспекта: экологию (E), социальную ответственность (S) и корпоративное управление (G). Он направлен на устойчивое развитие компаний, обеспечивая баланс между финансовой прибылью, заботой о людях и сохранением окружающей среды.

Расшифровка ESG:

E — экология (Environment). Ответственное отношение к природным ресурсам и минимизация вреда экосистемам. Это включает снижение выбросов, повышение энергоэффективности, сокращение отходов и поддержку устойчивых технологий.

S — социальная ответственность (Social). Забота о сотрудниках, клиентах и обществе. Это трудовые стандарты, права человека, поддержка местных сообществ, инклюзивность и создание безопасных условий труда.

G — корпоративное управление (Governance). Прозрачность и этика в управлении компанией. Это включает борьбу с коррупцией, соблюдение прав акционеров, честную отчетность и эффективное управление рисками.

Почему это актуально?

Идея ESG стала особенно популярной благодаря инициативе бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. В 2004 году он предложил мировым корпорациям интегрировать принципы устойчивости в свои стратегии, чтобы противостоять изменениям климата и социальным вызовам.

Повестка ESG в Кыргызстане

Отметим, что в 2022-м Союз банков Кыргызстана с партнерами в лице Кыргызской фондовой биржи, Палаты независимых директоров разработал и анонсировал декларацию о приверженности Целям устойчивого развития ООН и практикам ESG в КР. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316002/
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