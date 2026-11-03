20-летний итальянский гонщик стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

20-летний итальянский гонщик Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1».

Пилот команды Mercedes финишировал третьим на Гран-при в Мехико, благодаря чему досрочно обеспечил себе чемпионский титул с преимуществом в 119 очков.

В свои 20 лет он стал самым молодым обладателем трофея в истории, а также первым победителем личного зачета из Италии со времен триумфа Альберто Аскари в 1953 году.

Победу в Гран-при одержал Макс Ферстаппен из Red Bull, а обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон на Ferrari пришел к финишу вторым с минимальным отставанием.

«Я невероятно благодарен за этот момент, он останется со мной навсегда. У меня просто нет слов, я пытаюсь осознать произошедшее. Это был невероятный сезон, а разделить этот подиум с Максом и Льюисом — просто фантастика», — сказал Антонелли.

Ближайший преследователь Антонелли в борьбе за титул, его напарник по Mercedes Джордж Расселл, потерял все шансы на победу из-за провального старта. Отыграть отставание британцу помешали технические проблемы с силовой установкой, из-за которых он откатился со второго места на пятое.