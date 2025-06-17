Утвержден новый порядок выплаты пособий на захоронение погибших военнослужащих

Кыргызстан утвердил новый порядок выплаты пособий семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом установлены четкий механизм и размеры финансовой помощи, которую семьи погибших военных смогут получить на организацию захоронения. В Министерстве обороны отмечают, что меры направлены на усиление социальных гарантий для военнослужащих и их близких.

Постановление распространяется на Вооруженные силы, иные воинские формирования, а также на государственные органы, где предусмотрена военная служба. Выплаты будут производиться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие годы.

Кроме того, руководителям госорганов поручено привести свои внутренние нормативные документы в соответствие с утвержденным порядком и обеспечить его неукоснительное исполнение.

Постановление вступает в силу 27 июня.