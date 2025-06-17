Пилотный проект по кадастровой оценке недвижимости запустят в Бишкеке и Оше

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о запуске пилотного проекта по определению кадастровой стоимости недвижимости в Бишкеке и Оше. Проект продлится до 31 декабря 2025 года.

Как отмечается в документе, инициатива направлена на упрощение процедур оценки недвижимости и принятие оперативных решений по развитию городской инфраструктуры.

Согласно указу:

Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии должно провести кадастровую оценку недвижимости в Бишкеке и Оше;

по завершении проекта ведомство обязано предоставить отчет о результатах в администрацию главы государства;

если пилот окажется успешным, правительство разработает необходимые нормативные акты для поэтапного внедрения системы государственной кадастровой оценки по всей стране.

Мэриям Бишкека и Оша поручено оказать содействие в сборе и анализе данных о рынке недвижимости, а также применять кадастровую стоимость при выкупе участков для строительства социальных объектов и дорожной инфраструктуры.

Документ вступит в силу 27 июня.