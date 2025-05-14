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Власть

Иран предлагает создать консорциум для обогащения урана на инвестиции США

Иран предлагает создать консорциум для обогащения урана с привлечением американских инвестиций. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на четырех иранских чиновников.

Отмечается, что это может стать альтернативой «полной ликвидации» иранской ядерной программы, которую продвигает президент США Дональд Трамп.

По данным NYT, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил эту идею спецпосланнику лидера Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу во время переговоров в Омане 11 мая. При этом представитель последнего опроверг, что эта тема поднималась на встрече.

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Предполагается, что, помимо Ирана, в консорциуме должны будут участвовать Саудовская Аравия и ОАЭ. В рамках соглашения Иран сможет обогащать уран до уровня 3,67 процента, после чего он будет направляться в другие арабские государства для гражданских нужд.

Идея обогащения урана до уровня ниже необходимого для ядерного оружия уже заложена в ядерное соглашение Ирана с другими странами от 2015-го. Главное отличие нового предложения заключается в том, что оно предусматривает присутствие наблюдателей из других государств, включая США, на иранских объектах.

Напомним, Иран приступил к ядерным разработкам в 60-х годах прошлого столетия в период правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Сотрудничество с Соединенными Штатами велось в рамках программы администрации президента Дуайта Эйзенхауэра «Атом ради мира» (1953-1961), открывшей доступ к ядерным исследованиям странам, ранее не обладавшим ядерными технологиями.

В 1958-м Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1959 году США передали ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета реактор малой мощности.

В 1974-м Тегеран, ранее присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия, принял план развития ядерной энергетики, предполагавший сооружение 23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 гигаватт, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первых энергоблоков в Иране вели западные специалисты, в том числе американские.

После Исламской революции в 1979 году (свержение режима шаха и провозглашение Исламской Республики Иран) американско-иранские отношения резко ухудшились. В 1980-м Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном и ввел односторонние санкции. Ядерная программа была приостановлена и возобновлена через несколько лет, когда основными партнерами в ядерной сфере Ирана стали Россия и Китай.

На переговорах в Омане Иран добивался смягчения санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи согласился на переговоры с США о ядерной программе под угрозой потерять власть.

В конце марта Дональд Трамп пригрозил Тегерану военным ударом и ужесточением санкций, если диалог не начнется в течение двух месяцев, после чего иранскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности.

Соединенные Штаты начали вести непрямые переговоры с Ираном о ядерной сделке в апреле. Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение, которое гарантировало бы полный отказ Ирана от намерений по созданию ядерного оружия и полное снятие санкций. В то же время он может сохранить право на развитие мирной ядерной энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329008/
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