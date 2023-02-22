Гражданам России предлагают оформить паспорт Кыргызстана за 300 тысяч рублей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, идет реклама по оформлению кыргызского гражданства за короткий срок.

«Мы должны нашим этническим кыргызам упрощенно выдавать паспорта. Сначала им даем статус кайрылмана, и только через определенное время они могут подать на гражданство. Для своих мы создали такие сложности, в то время как иностранцам оформляем быстрее. Сейчас идет реклама, что россияне могут получить паспорт Кыргызстана в течение 6-7 месяцев за 300 тысячи рублей. Не знаю, каким способом, путем коррупции или нет, но распространяют такое объявление», — сказал нардеп.

Парламент на втором чтении рассматривает законопроект «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику».