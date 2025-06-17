Наземная часть предприятия в Натанзе в ходе израильских ударов «полностью разрушена», а повреждение центрифуг, вероятно, стало результатом перебоев в подаче электроэнергии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Фото со спутника. Один из объектов по обогащению урана в Натанзе

По его словам, около 15 тысяч центрифуг, установленных на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, вероятно, серьезно повреждены или уничтожены в результате израильского авиаудара. Это почти все действующие центрифуги этого завода, который является крупнейшим в иранской программе обогащения урана.

«Мы оцениваем, что при таком отключении питания центрифуги с большой вероятностью получили серьезные повреждения, если полностью не уничтожены», — сказал Рафаэль Гросси.

Центрифуги — высокоточные машины, вращающиеся на экстремальных скоростях, — крайне чувствительны к перебоям в электроснабжении. Помимо подземной части, полностью разрушен и расположенный на поверхности опытный обогатительный завод, входящий в тот же ядерный комплекс в Натанзе.

Напомним, ранее в агентстве заявили, что на предприятии в Натанзе, где обогащали уран до уровня 60 процентов, зафиксировали утечку радиации. По словам Рафаэля Гросси, в результате израильских ударов уничтожена энергетическая инфраструктура объекта, включая резервные генераторы. При этом за пределами завода уровень радиации оставался около нормы.

Удары Израиля также повредили четыре здания в ядерном центре в Исфахане. В то же время подземный завод по обогащению урана в Фордо — ключевой для иранской ядерной программы — не пострадал.

По данным издания Axios, Израиль не имеет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения этого подземного объекта, в связи с чем ждет поддержки от США.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.