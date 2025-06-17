13:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Центрифуги ядерного завода в Натанзе повреждены, если не разрушены — МАГАТЭ

Наземная часть предприятия в Натанзе в ходе израильских ударов «полностью разрушена», а повреждение центрифуг, вероятно, стало результатом перебоев в подаче электроэнергии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

со спутника
Фото со спутника. Один из объектов по обогащению урана в Натанзе

По его словам, около 15 тысяч центрифуг, установленных на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, вероятно, серьезно повреждены или уничтожены в результате израильского авиаудара. Это почти все действующие центрифуги этого завода, который является крупнейшим в иранской программе обогащения урана.

«Мы оцениваем, что при таком отключении питания центрифуги с большой вероятностью получили серьезные повреждения, если полностью не уничтожены», — сказал Рафаэль Гросси.

Центрифуги — высокоточные машины, вращающиеся на экстремальных скоростях, — крайне чувствительны к перебоям в электроснабжении. Помимо подземной части, полностью разрушен и расположенный на поверхности опытный обогатительный завод, входящий в тот же ядерный комплекс в Натанзе.

Напомним, ранее в агентстве заявили, что на предприятии в Натанзе, где обогащали уран до уровня 60 процентов, зафиксировали утечку радиации. По словам Рафаэля Гросси, в результате израильских ударов уничтожена энергетическая инфраструктура объекта, включая резервные генераторы. При этом за пределами завода уровень радиации оставался около нормы.

Удары Израиля также повредили четыре здания в ядерном центре в Исфахане. В то же время подземный завод по обогащению урана в Фордо — ключевой для иранской ядерной программы — не пострадал.

По данным издания Axios, Израиль не имеет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения этого подземного объекта, в связи с чем ждет поддержки от США.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332982/
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
О праве Ирана на проведение ядерных исследований заявил президент страны
Индия дистанцировалась от заявления ШОС по ударам Израиля по Ирану
Жакынкы Чыгышта абал.Түркмөнстан кыргызстандыктар үчүн транзиттик жол камсыздады
Обострение на Ближнем Востоке. Туркменистан обеспечил транзит кыргызстанцам
Обострение на Ближнем Востоке: что произошло за минувшие сутки
Комитет гражданской авиации Казахстана ввел запрет на полеты в шесть стран
Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена
Все иранские переговорщики по ядерной сделке с США были убиты — Дональд Трамп
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Внутри ядерных объектов в&nbsp;Иране выявлено радиологическое загрязнение&nbsp;&mdash; МАГАТЭ Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
По&nbsp;меньшей мере сто человек убиты в&nbsp;результате нападения на&nbsp;деревню в&nbsp;Нигерии По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
В&nbsp;Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек
Бизнес
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
17 июня, вторник
13:13
Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на поля...
13:12
Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в Жыргалане
13:03
«Кыргызалтын»: План «Кумтора» на 2025 год по добыче золота полностью выполним
12:49
В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе
12:38
Мэрия просит не засорять новый стадион «Алга»