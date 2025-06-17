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Происшествия

В Индии обрушился мост, когда на нем находились 125 туристов: есть погибшие

В штате Махараштра в Индии обрушился мост, когда на нем находились около 125 туристов. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что мост построен около 30 лет назад. Власти хотели его реконструировать, но работы так и не начались.

The Times of India
Фото The Times of India

ЧП произошло, когда десятки туристов находились на переправе. Они ждали начала «праздника дождя».

На фоне недавних ливней река вышла из берегов, людей унесло сильным течением. В результате происшествия пострадало более полусотни человек, четверых спасти не удалось.

По мнению местного министра по борьбе со стихийными бедствиями Гириша Махаджана, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

«Мост был предназначен только для пешеходов. Похоже, люди на мосту не прислушались к инструкциям, что и стало причиной инцидента», — пояснил он.

Ширина моста составляет 1,2 метра — он не рассчитан на более чем пару человек и велосипед. В то же время, по словам чиновника, в момент обрушения на переправе стояло больше сотни человек.

В результате обрушения погибли четыре человека, 51 пострадал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332941/
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