В мэрии опровергли информацию о столкновении двух автобусов

Мэрия Бишкека опровергла ранее появившуюся информацию о столкновении двух автобусов.

В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили 24.kg, что ДТП не было и автобусы проехали мимо друг друга. Однако по факту выезда на встречную полосу и нарушения Правил дорожного движения инспектор УПСМ составил протокол.

Напомним, вчера один из водителей муниципального транспорта, двигаясь по улице Асаналиева в северном направлении, выехал на встречную полосу перед железнодорожным переездом. В это же время навстречу ехал водитель другого автобуса. Очевидцы сообщали, что произошло столкновение.