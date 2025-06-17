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Происшествия

В мэрии опровергли информацию о столкновении двух автобусов

Мэрия Бишкека опровергла ранее появившуюся информацию о столкновении двух автобусов.

В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили 24.kg, что ДТП не было и автобусы проехали мимо друг друга. Однако по факту выезда на встречную полосу и нарушения Правил дорожного движения инспектор УПСМ составил протокол.

Напомним, вчера один из водителей муниципального транспорта, двигаясь по улице Асаналиева в северном направлении, выехал на встречную полосу перед железнодорожным переездом. В это же время навстречу ехал водитель другого автобуса. Очевидцы сообщали, что произошло столкновение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332939/
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