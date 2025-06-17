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Общество

Кабмин упростил выезд для иностранцев с нарушениями миграционных правил

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в постановление, которое регулирует порядок пребывания и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих миграционные правила.

Теперь у таких людей появится возможность добровольно и под контролем властей покинуть Кыргызстан. Для этого созданы специальные пункты временного размещения, где проверят документы, проведут медицинский осмотр и соберут необходимую информацию.

Срок пребывания в таких пунктах не может превышать 30 дней. Расходы на обратный билет и выезд оплачивает либо сам человек, либо приглашающая сторона. Если денег нет, эти расходы покроет государство.

Также в обновленном постановлении указано, что МВД и ГКНБ должны обеспечить постоянную работу этих пунктов, а МИД поможет оформить выездные визы без дополнительных сборов.

Нововведения направлены на упорядочение миграционного контроля и создание более понятных и гуманных правил для тех, кто нарушил миграционные законы, но готов добровольно покинуть страну.

Документ подписан председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым и вступил в силу. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332945/
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