Неделя-24. Пытки Орхана Инанды, кого избрали в депутаты и вся правда о вакцинах

В прошлое воскресенье в трех городах Кыргызстана состоялись повторные выборы в местные кенеши. Как и предсказывали эксперты, явка оказалась рекордно низкой. К избирательным урнам в трех городах пришли всего 188 тысяч 396 человек, или 30,51 процента избирателей. Именно они сформировали новые составы горкенешей.

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Проигравшие партии «Реформа», «Уулу-Журт» и «Туран» итоги выборов не признали. «Социал-демократы Кыргызстана», которые смогли попасть в БГК с наименьшим результатом, выборы признали частично. Они потребовали снять с гонки «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» и «Ишеним». Дальше слов дело не пошло, обошлось без митингов.

На бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева возбудили очередное уголовное дело. Следственной службой ГУВД Бишкека началось досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов Кыргызской Республики в 2016 году десяти гражданам Турции.

В Кыргызстан наконец доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm . Из них 1 миллион 100 тысяч доз закуплено за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч — предоставлено китайской стороной на безвозмездной основе.

Минздрав оперативно открыл пункты вакцинации повсеместно. Любой желающий может привиться абсолютно бесплатно. Нужно только иметь при себе паспорт. Врач измерит вам давление, проверит сатурацию перед тем, как вы получите первый компонент вакцины.

Еще одна хорошая новость: для населения тарифы на свет пока поднимать не будут.

В Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению важных законопроектов — о выборах депутатов парламента и президента, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Им предшествовали парламентские слушания.

А в Первомайском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела против экс-президента АУЦА Эндрю Качинса. Его обвиняют по статьям «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР, а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках. Эндю Качинс признает свою вину частично.

Суд признал виновным бывшего главу АУЦА по статье 123 Кодекса о проступках КР и назначил в виде наказания штраф в размере 60 тысяч сомов в доход государства с выдворением из страны.

20 июля празднуем Курман айт, и у нас длинные выходные. Мы поздравляем правоверных кыргызстанцев с особым днем в жизни каждого мусульманина. Добра, мира, благополучия всем!

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

О типичном портрете городского депутата

Дата-отдел редакции продолжает анализировать итоги прошедших 11 июля повторных выборов в кенеши Бишкека, Оша и Токмака. Журналисты составили типичный портрет депутата, которому предстоит работать в ближайшие годы.

Подробнее — в подборке материалов «Как изменится состав Ошского горкенеша по итогам повторных выборов», «Типичный портрет нового состава Бишкекского городского кенеша», «Токмакский горкенеш. Чем региональные депутаты отличаются от столичных».

Почему в детдомах погибают дети

Факт гибели подростка в Военно-Антоновском детском доме стал поводом для разбирательства, в том числе журналистского. Мальчик, напомним, умер после избиения старшим подростком. Аналогичный случай ранее произошел в Беловодском психоневрологическом интернате, где ребенок также погиб в результате избиения.

Воспитанники детских учреждений интернатного типа (ДУИТ) в Кыргызстане выживают в спартанских условиях. Они подвергаются насилию и страдают от жестокого обращения. Два последних случая со смертельным исходом тому доказательство. Почему в детских домах процветает дедовщина и как решить проблему насилия, читайте в материале «Борьба за выживание, или Как победить насилие в детских домах».

Я/Мы Орхан Инанды



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Анкару.

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало Турцию вернуть главу «Сапата».

Следом ГУВД Бишкека поспешило проинформировать, что у главы «Сапата» было двойное гражданство, тем самым открестившись от кыргызстанца.

Все надеялись на то, что власти продемонстрируют уважение к верховенству закона и встанут стеной за своего соотечественника. Нет, не встали.

Похищенного главу «Сапата» пытали на протяжении 35 дней. Об этом рассказала адвокат Таалайгуль Токтакунова со ссылкой на своего коллегу в Турции. По ее словам СМИ ТР распространяют не соответствующие действительности информацию.

Журналист 24.kg встретилась с супругой Орхана Инанды и спросила, что она намерена делать дальше и как оценивает действия властей Кыргызстана. Смотрите интервью в нашем видеосюжете «Мы верим властям Кыргызстана. Рейхан Инанды о похищении супруга».

И снова о депутатах



Шестой созыв, споры о легитимности которого не утихают и по сей день, завершил сессионный год, но отпуск получился коротким — четыре дня. Депутатов не отпустят на каникулы, пока не будет принят пакет поправок в избирательное законодательство, конституционный закон о кабинете министров и новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. С 5 июля Жогорку Кенеш возобновил работу и продолжит заседать по ранее утвержденному графику до 30 июля. О странных инициативах слуг народа читайте в материале журналиста Дарьи Подольской «Чудаки законотворчества. О вредных депутатских инициативах»

Вакцин не хватает, чиновники обещают, люди болеют

Кыргызстан занимает 160-е место в мире по числу вакцинированных. Хуже ситуация только в самых низкоразвитых странах Африки и государствах, охваченных гражданской войной. При этом в Минздраве с уверенностью заявляют, что нехватки вакцин нет. Ранее чиновники обещали обеспечить кыргызстанцам выбор нескольких вакцин. Но нам доступен только ограниченный объем российской вакцины «Спутник V» и китайский препарат Vero Cell компании Sinopharm. Поставки AstraZeneca в рамках механизма COVAX тоже постоянно откладываются . Непонятная ситуация возникла и с казахской вакциной.

В чем сложности у Кыргызстана? Почему население регулярно кормят завтраками, обещая доставить то одну вакцину, то другую? А по сути практически ничего нет, разбиралась редакция: «Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения».

Как приумножить свои деньги



Пока финансовые организации учат брать «кредит с умом», мы расскажем вам о депозитах, ведь именно они действительно позволят не только сохранить деньги, но и преумножить их.

Депозиты — один из самых популярных видов вложения средств у кыргызстанцев. Банковский сектор — самый развитый в финансовой отрасли Кыргызстана и предлагает много различных вариантов вложений. Но можно потеряться или даже запутаться в выборе. Журналист предлагает читателям ответы на большинство вопросов, возникающих при вложении денег в депозиты в материале «Депозиты. Как вложить деньги в банк и что стоит учесть».

Об Улане Бердибаеве, который никогда не сдается



Улан Бердибаев — герой нашего материала. У него ДЦП. Кыргызстанцам с этим диагнозом приходится нелегко. Чиновники вспоминают их по праздникам, а выживать приходится ежедневно.

«Часто вы видите таких, как я, гуляющих по городу или пьющих кофе в кафе? Нет. Вот и я о том же. Нас как будто нет, мы как будто умерли». В редакцию борец джиу-джитсу, живущий с диагнозом ДЦП, обратился, чтобы рассказать о своей борьбе, и не только о спортивной. Улан надеется, что его слова дойдут до тех, кто в них нуждается. Подробнее в статье «Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страхе».

Как мы будем избирать парламент



В Кыргызстане презентовали проект нового избирательного законодательства.

Документ, подготовленный межведомственной группой с участием экспертов из администрации президента, поступил в Жогорку Кенеш еще в конце июня. Эксперты и некоторые политики заявляют, что проект документа очень противоречивый. А введение смешанной системы превратит Кыргызстан в ханство с полевыми командирами. Почему, объясняем в статье «Новое избирательное законодательство. Как не оказаться в байманапском ханстве».

Чтобы не стать источником заработка для энергетиков



Сегодня оказаться в должниках за свет очень просто. Для этого даже пользоваться электроэнергией необязательно. Достаточно просто желания распределительной компании «повесить» на вас чужой долг.

Адвокат Айбек Малиев третий год судится с Иссык-Атинским РЭС из-за несуществующих долгов за свет. Он ждет справедливого решения от правоохранительных органов, которые до сих пор не привлекли к уголовной ответственности сотрудников «Северэлектро». Но даже вступившее в силу решение Фемиды не стало для энергетиков поводом прекратить необоснованные начисления. Чтобы не стать жертвой чиновничьей халатности, надо обязательно прочитать статью «Энергокризис. Как системные промахи списывают на абонентов».

Красота глазами читателей



Многие наверняка уже в отпуске и отправились либо на Иссык-Куль, либо в горы, чтобы сбежать от жары и духоты. Кто же так и не выбрался из города, может присоединиться к нашему виртуальному путешествию по Кыргызстану.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите. А пока наслаждайтесь очередной подборкой фото читателей в рубрике «Мгновения жизни. Игры облаков и Белогорское ущелье».