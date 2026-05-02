Новый смартфон от корпорации Xiaomi подорожает на более чем $100

Новый смартфон от корпорации Xiaomi подорожает на $100. Redmi K100 Pro Max может ощутимо вырасти в цене по сравнению с предыдущей моделью. Об этом сообщает издание GSMArena.

Стартовая стоимость устройства составит около 4 тысяч юаней (примерно $585), тогда как прошлогодний Redmi K90 Pro Max продавался от 3 тысяч 199 юаней (около $467). То есть разница составит $118.

При этом ожидается, что новинка получит тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и предшественник, без существенного обновления чипсета.

«Это огромное повышение цены без обновления SoC», — пишет GSMArena.

Основной причиной возможного подорожания называют рост цен на оперативную память, вызванный высоким спросом со стороны дата-центров для систем искусственного интеллекта, что ограничивает доступность компонентов для производителей смартфонов.