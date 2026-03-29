Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству

Сотрудники МВД задержали бывшего главу Национального банка Мелиса Тургунбаева по делу о возможных нарушениях в компании «Кыргызнефтегаз», где он ранее занимал руководящие посты. Экс-чиновника, который также возглавлял Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, водворили в изолятор временного содержания после допроса.

Тем временем председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев обсудил с представителями Евросоюза перспективы выхода кыргызстанских авиакомпаний из черного списка. В отрасли провели масштабные реформы, выполнили стандарты ИКАО на 85,76 процента, а окончательное решение ожидается в мае 2026 года.

Пассажиропоток в Кыргызстане вырос с 3,9 миллиона в 2021 году до более 6 миллионов в 2025-м, число рейсов выросло до 52 тысяч. Кроме того, республика приобрела два самолета Airbus A321 и планирует расширение авиапарка.

Токтогульская ГЭС

Министерство энергетики с 1 апреля 2026 года полностью отменит ограничения потребляемой мощности , введенные из-за низкого объема воды в Токтогульском водохранилище. В 2025 году потребление электричества в стране выросло на 4,7 процента и превысило 19 миллиардов киловатт-часов. На 1 января 2026 года общее число потребителей в стране достигло 1 миллиона 621 тысячи 292. За год их количество увеличилось на 36 тысяч 287.

На фоне роста энергопотребления Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что 26 процентов населения Кыргызстана живут за чертой бедности. Более 41 процента граждан не могут позволить себе полноценное питание, а в Баткенской области уровень бедности превышает 40 процентов.

Новое водительское удостоверение

В Кыргызстане 31 марта завершается бесплатная кампания по замене бессрочных водительских удостоверений — с 1 апреля эта госуслуга обойдется гражданам в 1 тысячу 389 сомов. За время акции специалисты приняли более 268 тысяч заявлений.

1 апреля стартует первый этап онлайн-записи детей в 1-й класс через портал электронных услуг, где родители смогут зарегистрировать ребенка по месту прописки.

Реконструкция парка имени Ататюрка, начавшаяся в августе 2025 года, выходит на финишную прямую. Уже в мае-июне горожане смогут увидеть обновленное пространство — современное, удобное и сохраняющее природную атмосферу. Над аллеями гул техники, но уже проступают очертания будущего парка. Проложены новые пешеходные дорожки метров, обустраиваются спортивные зоны и воркаут-площадки. Подробнее в репортаже 24.kg.

Для защиты недвижимости граждан инициирован законопроект о самозапрете на регистрационные действия: собственники смогут бесплатно заблокировать любые сделки через электронный портал или при личном обращении.

Для снижения аварийности и коррупции в стране начал работу «Институт допуска к дорожному движению», который возьмет под контроль деятельность автошкол и обеспечит прозрачность выдачи прав.

Параллельно на общественное обсуждение вынесли поправки в Кодекс о правонарушениях: за агрессивное поведение и драки на проезжей части водителям грозит штраф в 10 тысяч сомов, а при повторном нарушении — лишение прав на 6 месяцев.

Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса

От «закладок» до тюрьмы: как работает наркотическая сеть в Бишкеке В эпоху цифровых технологий, когда заказать еду или одежду можно в пару кликов, наркоторговля также трансформировалась. Современные наркомагазины работают без личных встреч, превращая опасный бизнес в почти незаметную онлайн-сеть. За этой «модернизацией» стоят сломанные судьбы: рост потребления наркотиков среди подростков, увеличение числа женщин с зависимостью, распространение «аптечной» наркомании и тысячи людей, оказавшихся за решеткой. ПОДРОБНЕЕ

Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан Фото из интернета. Зависимость Кыргызстана от переводов мигрантов заставляет многих постоянно следить за курсами валют С начала 2026 года российский рубль ощутимо сдал позиции по отношению к сому. В январе официальный курс достигал отметки 1,1438 сома, а к концу прошлой недели опустился до 1,0332 сома. Это означает общее падение на 9,67 процента. Такое положение очень плохо сказывается и на мигрантах, и на тех, кто получает от них деньги в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

«Мы чуть не умерли на съемках, но сделали хит»: продюсер о фильме «Черный двор» В прокат вышел фильм «Черный двор» — продолжение одного из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Проект называют новой точкой отсчета для кыргызского кино. Почему индустрия в стране переживает бум, как кавээнщики стали главными продюсерами и действительно ли «Черный двор» — это больше чем просто кино? Об этом в интервью 24.kg рассказал генеральный продюсер 1.1 Studio Аскат Табалдиев. ПОДРОБНЕЕ

Нас просто оставляют на улице. Эркин Салиев о судьбе Дома художника Фото 24.kg. Художник Эркин Салиев Скандал вокруг Дома художника в Бишкеке вышел за пределы профессионального сообщества. Власти планируют передать здание под коммерцию, а Союз художников может остаться без исторической площадки. Народный художник Эркин Салиев в интервью 24.kg рассказал, почему это решение он считает ударом по культуре, как деградирует искусство и почему Кыргызстан рискует потерять целое поколение авторов. ПОДРОБНЕЕ

Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание Несмотря на проблемы со зрением, Бузурман Эсенбеков выбрал непростую профессию музыканта. Сейчас он студент фольклорного отделения Университета искусств имени Б.Бейшеналиевой. Сегодня он рассказывает, какие трудности ему приходится преодолевать и какие коррективы музыка внесла в его жизнь. ПОДРОБНЕЕ

Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго Фото из архива собеседницы. Назгуль Мокеева у инсталляции «Облачные ворота» Назгуль Мокеева несколько лет назад эмигрировала в США. Живет в Чикаго, заводит новые интересы и друзей, а в свободное от работы и досуга время учится на экскурсовода. В интервью 24.kg она рассказала о пути к профессии гида и о том, почему важно не жертвовать историей ради застройки. ПОДРОБНЕЕ

Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада Жителей Бишкека давно волнует судьба Ботанического сада имени Энвера Гареева — одного из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений. В январе 2025-го он получил статус особо охраняемой природной территории. Однако массовая вырубка деревьев на улице Ахунбаева спровоцировала новую волну тревоги: люди опасаются застройки территории многоэтажными домами. Журналисты 24.kg побывали в Ботаническом саду и посмотрели, что происходит там на самом деле, и поговорили с его руководством. ПОДРОБНЕЕ

Весенний закат и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg Фото Мээрим Акназаровой. Бишкек, сквер у КНУ, 15 марта 2026 года 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по мартовскому Бишкеку, полям Чуйской долины, полюбуемся весенним рассветом и проследим за чайками Иссык-Куля. Завершим же фотообзор по традиции на юге республики. ПОДРОБНЕЕ