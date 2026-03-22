Неделя-24. Коррупция в «Кыргызнефтегазе» и возвращение Камчыбека Ташиева

Налоговая служба обнародовала результаты расследования схем хищений в нефтяной отрасли, из-за которых бюджет страны потерял более 4 миллиардов сомов. Выявлены три ключевые схемы: искусственное списание 20 тысяч тонн нефти как «потерь», использование частных посредников для переработки сырья на государственном заводе и избирательная продажа наиболее прибыльных нефтепродуктов (дизеля и мазута) аффилированным компаниям.

Новое руководство предприятия сообщило, что на момент их прихода на счетах оставалось всего 1,2 миллиона сомов, чего едва хватило на выплату зарплаты.

В связи с выявленными фактами МВД возбудило уголовное дело. Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов пояснил, что ранее проверить предприятие было невозможно, так как оно находилось под негласным контролем ГКНБ.

На допрос в милицию вызывали Тай-Мураса Ташиева, сына бывшего главы спецслужб, чье имя фигурирует в списках лиц, предположительно связанных с фирмами-посредниками. Но в МВД поспешили заверить: вызывали, но не по этому делу.

Позже в рамках расследования уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» задержали несколько должностных лиц и связанных с ними компаний. В частности, бывшего председателя правления ОАО Н.Н., экс-заместителя председателя правления А.Р., директора аффилированной фирмы А.Н. и бывшего директора связанной компании М.Б.

На этом фоне в Кыргызстан вернулся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он успел побывать и на допросе в Главном следственном управлении МВД. По данным источников, экс-глава спецслужб проходит свидетелем по двум уголовным делам. Он находился за пределами страны с 17 февраля.

Фото Минводсельпрома. Куриные яйца в Кыргызстане едва не стали золотыми

В Кыргызстане

резко подорожали куриные яйца

, стоимость которых в рознице достигла 130-170 сомов за десяток. В Минводсельпроме пояснили, что на ситуацию повлияли сокращение поголовья кур в малых хозяйствах из-за низких цен в 2025 году и сезонная вакцинация. Специалисты прогнозируют нормализацию стоимости в течение полутора-двух месяцев.

Служба антимонопольного регулирования предостерегла производителей от пересмотра ценовой политики и недопустимости действий, которые могут привести к нарушению законодательства. После этого, отметили в ведомстве, мониторинг цен показал их снижение на рынках и в торговых объектах Бишкека в среднем от 1 до 3 сомов за штуку.

Фото из интернета. Бишкекские троллейбусы окончательно ушли в прошлое

По данным Генеральной прокуратуры, в стране остаются ненайденными 4 тысячи 192 преступника. В прошлом году в розыск объявили еще 344 человека. Ведомство обеспокоено и ростом числа пропавших без вести детей: в 2025-м зарегистрировали 588 таких случаев, что на 51,5 процента больше, чем годом ранее.

Верховный суд вынес окончательное решение по делу о ликвидации троллейбусной системы в столице, признав действия мэрии и городского кенеша законными. Несмотря на протесты активистов, указывавших на отсутствие общественных обсуждений и экологический ущерб, решение пересмотру не подлежит. Вопросы о судьбе имущества системы, включая современные троллейбусы, закупленные на кредит ЕБРР в размере $23,5 миллиона, и медные провода контактной сети, остались без четких ответов со стороны властей.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о временном моратории на проверки предпринимателей до 31 декабря 2026 года. Документ направлен на снижение давления на бизнес, однако он содержит ряд исключений:

проверки останутся возможными в рамках уголовных дел;

по заявлениям предпринимателей;

при наличии подтвержденных фактов нарушений, включая публикации в СМИ.

В составе Жогорку Кенеша произошли очередные изменения: депутат Гульсункан Жунушалиева, представляющая округ № 29, подала заявление о досрочном сложении полномочий.

Зарплата растет, цены не отстают: инфляция в Кыргызстане — почти 2 процента Фото из интернета. Лидерство по росту цен в 2026 году пока удерживают свежие овощи — 10,4 процента С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 1,9 процента. В годовом выражении инфляция достигла 9,7 процента, сообщил Национальный статистический комитет. С начала года больше всего подорожали тарифы на услуги для населения — на 3,6 процента; продукты и безалкогольные напитки — на 2,1 процента; алкогольные напитки и табачные изделия — на 2,2 процента. ПОДРОБНЕЕ

Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — февраля 2026 года достиг, по предварительной оценке, 264,1 миллиарда сомов. По сравнению с январем — февралем 2025-го он увеличился на 8,8 процента. По итогам прошлого года показатель составил 11,1 процента. Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. ПОДРОБНЕЕ

Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю Фото 24.kg. Памятник жертвам Апрельских событий 2010 года и Аксыйских событий 2002-го Аксыйские события 17-18 марта 2002 года остаются одной из самых трагических и до конца не осмысленных страниц в истории независимого Кыргызстана. Расстрел мирных жителей в Аксыйском районе Джалал-Абадской области стал не только гуманитарной катастрофой, но и переломным моментом в отношениях общества и власти. ПОДРОБНЕЕ

Скандал с «Кыргызнефтегазом» и дело Ташиевых. Что говорят эксперты Ситуация вокруг «Кыргызнефтегаза» продолжает обостряться: заявления ГНС о возможных многомиллиардных нарушениях, задержания топ-менеджеров компании и информация о допросе Камчыбека Ташиева усилили резонанс вокруг дела. 24.kg собрало мнения экспертов о том, что их настораживает в этой ситуации, почему звучат такие жесткие оценки и означает ли происходящее реальную борьбу с коррупцией — или речь идет о новом этапе противостояния за влияние? ПОДРОБНЕЕ

От Бишкека до Парижа и LA: как близнецы Oma & Ema взрывают баттлы мира Фото 24.kg. Братья-близнецы Омур и Эмир Асанбековы 24.kg рассказали, как почувствовали друг друга без заготовок, почему Франция стала для них особым местом, за что их дисквалифицировали в Италии и чего до сих пор не хватает танцевальной культуре Кыргызстана. Они начинали с фильмов Step Up, пришли в андеграунд-залы Бишкека и добрались до полуфиналов мировых чемпионатов, сцены World of Dance в Лос-Анджелесе и баттлов, где побеждали легенд. Танцевальный дуэт Oma & Ema Twins — братья-близнецы Омур и Эмир Асанбековы в интервьюрассказали, как почувствовали друг друга без заготовок, почему Франция стала для них особым местом, за что их дисквалифицировали в Италии и чего до сих пор не хватает танцевальной культуре Кыргызстана. ПОДРОБНЕЕ

Между традицией и религией: почему Нооруз остается поводом для дискуссий Нооруз — один из самых значимых праздников у народов Центральной Азии. Он символизирует приход весны и начало нового года по солнечно-лунному календарю. Для многих людей это время семейных встреч, традиционных обрядов и щедрых угощений, для других — повод для дискуссий о его месте в религиозной жизни. ПОДРОБНЕЕ

Мартовский Бишкек и раннее утро на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg Фото Мээрим Акназаровой. Бишкек, парк имени Ивана Панфилова, 1 марта 2026 года 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по мартовскому Бишкеку, заглянем в городище Ак-Бешим, заедем на Иссык-Куль и обязательно доберемся до юга республики. ПОДРОБНЕЕ