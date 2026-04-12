Неделя-24. Борьба с коррупцией, рост цен на ГСМ и торговля детьми

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор участникам преступной группы, организовавшей канал по торговле детьми. Гражданка Казахстана получила 12 лет лишения свободы, а гражданин Кыргызстана — 11 лет с конфискацией имущества. Следствие установило, что осужденные продали троих несовершеннолетних гражданину Израиля для совершения развратных действий и передачи материалов третьим лицам за рубеж.
Сотрудники МВД задержали главу Нарынского управления «Унаа» Айвара Жакыпбек уулу по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. Задержанный приходится родным братом бывшему начальнику управления ГКНБ по Бишкеку, который также проходит по уголовному делу о коррупции.единые электронные квитанции, которые объединят платежи за все коммунальные услуги в одном цифровом документе. Заместитель главы муниципалитета Рамиз Алиев обсудил с представителями Министерства энергетики и ГУ «Тундук» интеграцию баз данных ведомств. Реформа направлена на сокращение бумажной волокиты, однако механизм учета интересов пенсионеров без современных устройств пока находится в стадии разработки.
Одновременно в республике продолжается электронная запись в первый класс: через портал 1mektep.edu.gov.kg уже зарегистрировали более 36 тысяч детей. В столице зачислены около 7 тысяч 200 первоклассников, свободными, по последним данным, остаются 19 тысяч 300 мест.подорожания оптовых партий на 25-30 процентов себестоимость дизеля может превысить 100 сомов за литр. Сейчас налоги и сборы формируют около 25 процентов от конечной стоимости ГСМ, и их обнуление рассматривается как способ стабилизации рынка в условиях исчерпания запасов.
Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов оценил долю теневого бизнеса в стране на уровне 12 процентов. Он подчеркнул, что работа по легализации предпринимателей продолжается без применения карательных мер.взял под личный контроль ситуацию с военнослужащим Данияром Нурбековым, который находится в реанимации в тяжелом состоянии после падения из автомобиля на горной дороге в Лейлекском районе. Глава государства поручил министру здравоохранения оказать всю необходимую помощь, включая возможность транспортировки пациента в Бишкек или за границу сразу после стабилизации медицинских показателей.
Завершается подготовка к хаджу: в 2026 году святыни посетят 6 тысяч 60 кыргызстанцев. Стоимость паломничества составила $4 тысячи 650, а первые вылеты в Саудовскую Аравию запланированы на 11 мая.
Эдилю Байсалову 48 лет. В политике он более 25 лет. Начинал как правозащитник, затем работал послом Кыргызстана в Великобритании. С 2021 года занимал должность заместителя председателя кабинета министров и курировал социальный блок.
Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в интервью проекту 24cast заявил о системном кризисе правоохранительных органов, страхе бизнеса и самоцензуре в обществе. По его словам, решения в стране нередко принимают «извне», а государственные институты адаптируются под политическую конъюнктуру.
Правительство без лица, или «Теневой» кабинет Адылбека Касымалиева
Эдиль Байсалов ушел с поста заместителя председателя кабмина. К нему и его деятельности можно относиться по-разному, но он, безусловно, был одним из немногих чиновников кабинета Касымалиева, кто рассказывал в публичном поле о своей работе. Остальные в подавляющей массе предпочитают оставаться в тени. Можно поспорить на что угодно, что большинство не назовут фамилии многих министров и тем более не знают, как они выглядят. В общем, ситуация парадоксальная — кабмин работает, решения принимаются, но у этой работы нет лиц.
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
В Бишкеке запускают один из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет — вокруг столицы появится полноценное транспортное кольцо. Оно объединит три объездные дороги — северную, восточную и западную и должно заметно изменить движение в городе. Главная задача простая — вывести транзитный транспорт за пределы столичного центра, разгрузить улицы и сократить время в пути.
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
Более 40 владельцев земельных участков в МТУ «Новопавловка» могут лишиться своих наделов из-за строительства дороги к новому Ошскому рынку. Земли сельскохозяйственного назначения в 1990-х годах выдавались в пользование от колхозов в виде паев, а законное право собственности на них жители получили в 2008 году. Тогда паи распределяли среди колхозников, медработников и учителей.
Квартиры в Бишкеке в марте подорожали почти на 17 процентов, в Оше все стабильно
Рынок недвижимости Кыргызстана в марте 2026 года продемонстрировал резкое восстановление активности покупок в Бишкеке после зимнего затишья. В то время как столица фиксирует двузначный рост стоимости квартир, в Оше наблюдается стабилизация цен в многоквартирном секторе при сохранении долгосрочного тренда на снижение цен в сегменте частных домов.
Затопленный лес под Бишкеком: сказка на воде, которая исчезнет через 1,5 месяца
Весной Ала-Арчинское водохранилище превращается в место, которое больше похоже на декорации к фильму, чем на обычный ирригационный объект. Деревья, которые зимой стояли на сухом берегу, оказываются по пояс в воде — так появляется тот самый «затопленный лес».
Кредиты «на сегодня»: почему растет долговая нагрузка кыргызстанцев
«Потребительский кредит. Без залога, без поручительства, выдача за день лицам от 18 лет» — гласят предложения коммерческих банков. Доступность быстрых денег может вскружить голову, и мысль «А действительно ли мне нужен новый телефон, когда старый работает без проблем?» у человека даже не возникнет. Как и вопрос «Смогу ли отдать чужие деньги вовремя и без проблем?».
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам
Стремительное укрепление тенге в конце марта — начале апреля 2026 года стало результатом совпадения сразу нескольких мощных факторов. Валюта соседней республики не просто «окрепла», а перешла в фазу активного роста, которую аналитики называют «экспортным ралли». Эксперты выделяют три основные причины, почему тенге так быстро растет относительно сома.
Там, где зимы не бывает. История цветочной оранжереи в Ботаническом саду
Тонкий аромат цветущего грейпфрута встречает гостей у входа словно приглашение в мир, где круглый год царит лето. В оранжерее, созданной почти восемь десятилетий назад, под стеклянными сводами соседствуют тропические гиганты и хрупкие суккуленты, а плоды рождаются благодаря заботливым рукам сотрудников. Здесь растения не просто растут — за ними ухаживают, ими восхищаются, их по-настоящему любят.
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Весной пробуждаются не только цветы и деревья, но и клещи. Укус некоторых из них может стать причиной серьезного заболевания. Как уберечься от укуса паукообразного и что делать, если встречи избежать не удалось. 24.kg предлагает ознакомиться с советами, которые ранее дали специалисты Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и ветеринары.
Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по центру Бишкека и окрестностям столицы, проедем до Иссык-Куля, а потом отправимся на юг страны — в Баткенскую область.
Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фаннинг в мире OnlyFans
Середина месяца (13 — 19 апреля) обещает зрителям эмоциональные качели: от леденящего кровь хоррора в заброшенном городе до звездных драмеди о выживании в современном мире. Нас ждут ответы на многолетние загадки в новых сезонах популярных триллеров и громкая премьера с участием голливудских звезд первой величины, рассказывающая о необычном способе поправить финансовое положение.