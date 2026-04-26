Неделя-24. Элитные школы по цене квартир, санкции от Европы и чистки в ГКНБ

Руководство ГКНБ и МВД выступило с совместным заявлением, опровергнув слухи о межведомственном расколе. Силовики подчеркнули, что ведут скоординированную «чистку» системы от коррупции по поручению президента.арест бывшего полномочного представителя президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова. Его водворили в СИЗО-1 до 10 июня по обвинению в организации финансирования преступных сообществ.
В Токмоке задержали учителя физики, подозреваемого в изнасиловании тринадцатилетней школьницы. Следствие по этому делу продолжается. Евросоюз впервые применил к Кыргызстану специальный механизм по борьбе с обходом санкций против России. Под прямой запрет попали поставки высокоточных станков с ЧПУ и коммуникационного оборудования (модемов, роутеров). В Брюсселе считают республику каналом реэкспорта этих товаров. Кроме того, ряд логистических компаний Кыргызстана лишили доступа к транспортной инфраструктуре ЕС.
На этом фоне агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне «B» со стабильным прогнозом. Аналитики отмечают низкий госдолг и рост ВВП на уровне 10,1 процента, но предупреждают о рисках зависимости от транзитной торговли с Россией.
С 1 по 10 мая все ЦОНы будут работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных.
Стоимость обучения в частных школах Бишкека вызвала широкий резонанс. Мониторинг Антимонопольной службы показал, что годовая плата в элитных заведениях достигает 1 миллиона 340 тысяч сомов. Это в разы превышает расценки ведущих вузов страны, где обучение в среднем стоит от 107 тысяч до 152 тысяч сомов. Ведомство предложило Министерству образования обязать частные школы раскрывать структуру цен и обосновывать тарифы выше 200 тысяч сомов.
Параллельно кабинет министров обязал все медицинские вузы и колледжи пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года в рамках введения госмонополии на подготовку медиков.
В Бишкеке зафиксировали 128 обращений после укусов клещей. Врачи напоминают о необходимости вакцинации против энцефалита.
Тем временем на улице Абдрахманова ввели новые правила для самокатов и велосипедов: теперь движение по полосам строго одностороннее, как у автомобилей.
Также в столице продолжается масштабная реконструкция бульвара Молодой Гвардии и санитарная вырубка в Дубовом парке. В «Бишкекзеленстрое» уверяют, что сносят только старые деревья, пораженные жуком-усачом, но горожане опасаются за сохранность зеленого фонда.
Самокаты и мопеды против пешеходов. Почему улицы Бишкека становятся все опаснее
В Бишкеке становится все больше любителей электросамокатов и мопедов. Да, это экологичный транспорт, но для пешеходов обычная прогулка по городу все чаще превращается в стресс. В столице растет число аварий с участием электросамокатов и мопедов.
Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане
Кочкора стоимостью $500 тысяч представили недавно на выставке в Сокулукском районе Чуйской области. Элитного барана по кличке Ханзада привезли из села Арал Жайылского района. Порода арашан пользуется особым спросом в последние годы не только в Кыргызстане, но и за рубежом. В чем ее уникальность и почему эти бараны стоят как внедорожники и особняки?
Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
Жители одного из домов в центре Бишкека рискуют остаться без жилья: прокуратура пытается через суд признать приватизацию 15 квартир незаконной. Люди, многие из которых живут здесь с советских времен, утверждают, что у них есть все документы, и не понимают, почему спустя десятилетия их право собственности оказалось под сомнением.
Рак не приговор. Онколог рассказал, что на самом деле убивает детей
В Кыргызстане до сих пор многие считают рак смертельным приговором. Но цифры говорят обратное. Редакция 24.kg побеседовала с заведующим отделением детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства, главным внештатным детским онкологом Министерства здравоохранения Султаном Стамбековым о том, почему дети умирают без диагноза, кто зарабатывает на страхе и можно ли победить рак в нашей стране.
«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева
Как съездить на пикник и вернуться живым и невредимым домой. Советы спасателя
С наступлением тепла люди массово выезжают на природу, в горы, к водоемам. Нередко отдых заканчивается травмой или несчастным случаем. Старший спасатель службы спасения по городу Бишкек Даниил Косицын рассказал 24.kg о главных правилах безопасного отдыха.
Медицина как искусство: история кыргызстанки, покорившей Дубай
Не имеют научной базы. Мифы о вакцинации в Кыргызстане
В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики рассказали о главных мифах о вакцинации, большая часть которых не имеет научной базы.
«Джаз_Бишкек_Весна». Участник фестиваля Темирлан Акжолов о музыке и вдохновении
В столице 24-25 апреля прошел XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна», который ежегодно собирает музыкантов из разных стран. Мы поговорили с одним из его участников — Темирланом Акжоловым, музыкантом группы Formalis. Он рассказал о своем первом выступлении на фестивале, развитии джазовой сцены в Кыргызстане, особенностях звучания коллектива и планах на будущее.
Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз
В столице 24-25 апреля состоялся XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». В числе участников этого года — коллектив Shotgun Blues Band, представляющий современный американский блюз. Мы поговорили с музыкантом группы Тарасом Шевченко о фестивале, текущем состоянии джазовой сцены в Кыргызстане, а также о том, как изменились запросы бишкекской публики в последние годы.
Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg
Новинки недели: «Гнев», «Берлин’23» и другие премьеры сериалов
На следующей неделе (27 апреля — 3 мая) зрителей ожидает широкая палитра киножанров: от психологических триллеров до ироничных детективов. В списке новинок значатся как масштабные международные проекты о шпионских заговорах, так и локальные комедийные истории.