Неделя-24. Элитные школы по цене квартир, санкции от Европы и чистки в ГКНБ

Руководство ГКНБ и МВД выступило с совместным заявлением, опровергнув слухи о межведомственном расколе. Силовики подчеркнули, что ведут скоординированную «чистку» системы от коррупции по поручению президента.

Фото из интернета. Зиядин Жамалдинов

Одним из громких дел стал арест бывшего полномочного представителя президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова. Его водворили в СИЗО-1 до 10 июня по обвинению в организации финансирования преступных сообществ.

В Токмоке задержали учителя физики, подозреваемого в изнасиловании тринадцатилетней школьницы. Следствие по этому делу продолжается. Фото из интернета. Руководство Кыргызстана неоднократно отвергало все обвинения западных стран по поводу обхода санкций против России механизм по борьбе с обходом санкций против России. Под прямой запрет попали поставки высокоточных станков с ЧПУ и коммуникационного оборудования (модемов, роутеров). В Брюсселе считают республику каналом реэкспорта этих товаров. Кроме того, ряд логистических компаний Кыргызстана лишили доступа к транспортной инфраструктуре ЕС.

На этом фоне агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне «B» со стабильным прогнозом. Аналитики отмечают низкий госдолг и рост ВВП на уровне 10,1 процента, но предупреждают о рисках зависимости от транзитной торговли с Россией.

С 1 по 10 мая все ЦОНы будут работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных.

Стоимость обучения в частных школах Бишкека вызвала широкий резонанс. Мониторинг Антимонопольной службы показал, что годовая плата в элитных заведениях достигает 1 миллиона 340 тысяч сомов. Это в разы превышает расценки ведущих вузов страны, где обучение в среднем стоит от 107 тысяч до 152 тысяч сомов. Ведомство предложило Министерству образования обязать частные школы раскрывать структуру цен и обосновывать тарифы выше 200 тысяч сомов.

Параллельно кабинет министров обязал все медицинские вузы и колледжи пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года в рамках введения госмонополии на подготовку медиков.

Повышение цен на воду объяснили плохим состоянием систем, но, как обычно, решать их будут за наш счет

Мэрия Бишкека инициировала

повышение тарифов на воду

и канализацию почти на 50 процентов. Если городской кенеш одобрит проект, кубометр воды для населения будет стоить 15,73 сома. Повышение объясняют долгами «Бишкекводоканала» и ростом затрат на электроэнергию.

В Бишкеке зафиксировали 128 обращений после укусов клещей. Врачи напоминают о необходимости вакцинации против энцефалита.

Тем временем на улице Абдрахманова ввели новые правила для самокатов и велосипедов: теперь движение по полосам строго одностороннее, как у автомобилей.

Также в столице продолжается масштабная реконструкция бульвара Молодой Гвардии и санитарная вырубка в Дубовом парке. В «Бишкекзеленстрое» уверяют, что сносят только старые деревья, пораженные жуком-усачом, но горожане опасаются за сохранность зеленого фонда.

Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане Кочкора стоимостью $500 тысяч представили недавно на выставке в Сокулукском районе Чуйской области. Элитного барана по кличке Ханзада привезли из села Арал Жайылского района. Порода арашан пользуется особым спросом в последние годы не только в Кыргызстане, но и за рубежом. В чем ее уникальность и почему эти бараны стоят как внедорожники и особняки? ПОДРОБНЕЕ

Рак не приговор. Онколог рассказал, что на самом деле убивает детей В Кыргызстане до сих пор многие считают рак смертельным приговором. Но цифры говорят обратное. Редакция 24.kg побеседовала с заведующим отделением детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства, главным внештатным детским онкологом Министерства здравоохранения Султаном Стамбековым о том, почему дети умирают без диагноза, кто зарабатывает на страхе и можно ли победить рак в нашей стране. ПОДРОБНЕЕ

«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева В Кыргызстане 23 апреля выходит в прокат фильм «Мафия. След миллионов», посвященный памяти погибшего журналиста-расследователя Улана Эгизбаева. Картина отражает реальность через собирательные образы коррупции и коррупционеров, сформировавшиеся в годы независимости страны. Особое внимание в фильме уделили роли журналистики в борьбе с ней. Продюсер фильма, руководитель общественного фонда «Медиахаб», специализирующегося на расследовательской журналистике, Али Токтакунов рассказал об истории создания картины и о заложенных в ней смыслах и задачах. ПОДРОБНЕЕ

Как съездить на пикник и вернуться живым и невредимым домой. Советы спасателя С наступлением тепла люди массово выезжают на природу, в горы, к водоемам. Нередко отдых заканчивается травмой или несчастным случаем. Старший спасатель службы спасения по городу Бишкек Даниил Косицын рассказал 24.kg о главных правилах безопасного отдыха. ПОДРОБНЕЕ

Медицина как искусство: история кыргызстанки, покорившей Дубай Фото из архива собеседницы. Гульжан Саипова 24.kg она рассказала о своем непростом пути к успеху. Эстетическая медицина в Объединенных Арабских Эмиратах — один из самых конкурентных и строго регулируемых рынков в мире. Чтобы стать лидером в Дубае, требуются не только безупречные навыки, но и колоссальный международный опыт. Именно такой путь прошла наша соотечественница Гульжан Саипова — косметолог и лазеротерапевт, недавно вошедшая в TОР-10 Aesthetic Ateliers по версии международного глянцевого издания FAME Delivered (выпуск The Performers Edition 2026). В интервьюона рассказала о своем непростом пути к успеху. ПОДРОБНЕЕ

Не имеют научной базы. Мифы о вакцинации в Кыргызстане В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики рассказали о главных мифах о вакцинации, большая часть которых не имеет научной базы. ПОДРОБНЕЕ

Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз В столице 24-25 апреля состоялся XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». В числе участников этого года — коллектив Shotgun Blues Band, представляющий современный американский блюз. Мы поговорили с музыкантом группы Тарасом Шевченко о фестивале, текущем состоянии джазовой сцены в Кыргызстане, а также о том, как изменились запросы бишкекской публики в последние годы. ПОДРОБНЕЕ

Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg Фото Райхан Абдрайимовой. Село Ак-Кия, Узгенский район, конец марта 2026 года 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся сначала по центру Бишкека, потом посмотрим на стаи грачей, заглянем на поля в Узгене и завершим нашу поездку в Кара-Кульджинском районе.