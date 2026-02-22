Неделя-24. Начало месяца Рамазан и кадровая перетряска в Кыргызстане

Читайте по теме Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения

В Кыргызстане начался священный месяц Орозо. Глава Духовного управления мусульман страны Абдулазиз Закиров обратился к соотечественникам, поздравив с наступлением Рамазана и подчеркнув, что пост является временем духовного очищения, укрепления богобоязненности и совершения добрых дел. Муфтий напомнил верующим о важности соблюдения не только физических ограничений, но и чистоты помыслов, слов и поступков. Он пожелал всем постящимся, чтобы их молитвы и воздержание принял Всевышний.

Фото кабинета министров. Глава кабмина Алыдбек Касымалиев, теперь уже бывший мэр города Ош Женишбек Токторбаев и новый градоначальник Жанар Акаев

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев стал новым мэром южной столицы. Решение последовало за освобождением от должности прежнего градоначальника Женишбека Токторбаева. Жанар Акаев имеет опыт работы в журналистике и политике, занимал пост пресс-секретаря президента. Он является выпускником Ошского государственного университета. Его назначение происходит на фоне ожиданий по дальнейшему развитию инфраструктуры и социальной сферы Оша.

В политических кругах связывают уход Женишбека Токторбаева с недавними изменениями в руководстве силовых структур. В частности, отставкой главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, близким другом которого и был теперь уже бывший градоначальник.

В тоже время продолжаются кадровые перестановки в кабинете министров. Так, парламент Кыргызстана без обсуждения и единогласно одобрил кандидатуры трех новых министров. Урматбек Шамырканов возглавил МЧС, Талантбек Солтобаев стал министром транспорта и коммуникаций, а Акыл Токтобаев назначен руководителем Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указы об отставке прежних руководителей этих ведомств. Процедура назначения прошла максимально оперативно: депутаты решили не задавать претендентам вопросов, сразу перейдя к голосованию.

Фото ГКНБ. Здание ГКНБ в Бишкеке

Читайте по теме Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?

Продолжаются и ротации в Государственном комитете национальной безопасности. Так, произошла смена заместителя председателя: вместо Тимура Шабданбекова назначен Акылбек Намазов, ранее работавший в Таможенной службе. Кроме того, Салмоорбек Джумабеков снят с должности начальника управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области. Вместо него назначили Жоомарта Токтогулова.

Параллельно парламент, а затем и президент утвердили в качестве председателя ГКНБ Жумгалбека Шабданбекова. Эти перестановки продолжают серию кадровых реформ в ведомстве после смены его главы Камчыбека Ташиева.

Фото Жогорку Кенеша. Болот Ибрагимов

Кадровые изменения докатились и до Жогорку Кенеша. В частности, Нурланбек Тургунбек уулу, на прошлой неделе оставивший пост спикера, заявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Он опроверг слухи о причастности к политическим интригам и «обращению 75», объяснив решение проблемами со здоровьем и необходимостью лечения.

Параллельно с этим пост вице-спикера покинул Карим Ханджеза, сославшись на личные обстоятельства. Вакантное место занял депутат Болот Ибрагимов, чью кандидатуру выдвинула группа «Мекенчил». Он избран депутатом Бишкекского горкенеша, а в парламент прошел по одномандатному округу № 22. Накануне перестановок в Жогорку Кенеше звучала критика о том, что некоторые руководители занимают посты незаслуженно.

По итогам 2025 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда, что составило 15,4 процента ВВП. Показатель вырос на 16,8 процента по сравнению с 2024 годом. Основной приток обеспечила Россия, чему способствовало в том числе заметное укрепление рубля к доллару.

В Кыргызстане вводят систему «временных прав» для новичков сроком на один год. Выпускники автошкол теперь будут проходить испытательный срок: если за год водитель совершит три или более нарушения ПДД, его удостоверение аннулируют, и ему придется учиться заново в течение еще шести месяцев. Постоянные права будут выдаваться только тем, кто подтвердит дисциплинированность на дорогах в течение первого года вождения.

Отменить блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры. Как заявил заместитель главы ведомства Марат Тагаев, граждане продолжают пользоваться TikTok через VPN-сервисы. Он подчеркнул, что ограничение доступа к платформе негативно отразилось на молодежной аудитории, представителях креативных индустрий и малом бизнесе, использующем соцсеть как инструмент продвижения и заработка.

О новшествах в сфере общественного транспорта Бишкека рассказали на Дорожном совете, который провела столичная мэрия:

все 72 автобусных маршрута оптимизируют, то есть полностью изменят;

часть маршрутов станут кольцевыми;

сокращение интервалов движения между автобусами;

создание более удобной системы пересадок для пассажиров;

расширение сети выделенных полос для общественного транспорта: на улицах Абдрахманова, проспекте Жибек Жолу и Южной магистрали.

внедрение более гибкой системы оплаты проезда: речь о едином тарифе, который будет действовать в течение одного часа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника Фото Жогорку Кенеша. Новый мэр города Ош Жанар Акаев Назначение Жанара Акаева мэром города Ош стало неожиданностью для всех, активно отслеживающих политическую повестку Кыргызстана. У него репутация публичного политика, без опыта в реальном секторе, а городское хозяйство — сложная многоуровневая система, требующая определенных навыков, знаний и аппаратной гибкости. Впрочем, считается, что последней ему не занимать. ПОДРОБНЕЕ

ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). В 2026 году процедура немного изменилась. Какие новшества ждут абитуриентов и какие для этого нужны документы? ПОДРОБНЕЕ

Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев Фото мэрии города Ош. Бывший глава южной столицы Женишбек Токторбаев ПОДРОБНЕЕ Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош. Он занимал пост с 23 января 2025 года. За это время он стал одной из самых заметных и противоречивых фигур регионального управления. До назначения мэром Женишбек Токторбаев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В публичном поле его воспринимали как политика с сильной региональной опорой.

Бишкек усиливает борьбу за чистый воздух. Комплексные меры от мэрии Загрязнение воздуха в Бишкеке остается одной из главных экологических проблем. Однако мэрия Бишкека реализует комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение содержания вредных веществ в воздухе. Об этом рассказал главный специалист по экологии и улучшению городской среды столичного муниципалитета Нурсултан Ташыбек улуу. ПОДРОБНЕЕ

Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало Фото 24.kg. Пока принимаемые властями меры не могут сдержать инфляцию в Кыргызстане продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента;

тарифы на услуги для населения — на 0,7 процента;

непродовольственные товары — на 0,5 процента. ПОДРОБНЕЕ В Кыргызстане в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го потребительские цены выросли на 0,8 процента. В годовом выражении — 9,5 процента, сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, с начала 2026 года уже подорожали:

Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января 2025 года достиг, по предварительной оценке, 125 миллиардов 718,1 миллиона сомов. По сравнению с январем 2025-го он вырос на 9 процентов. По итогам прошлого года рост составил 11,1 процента. Увеличение ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. ПОДРОБНЕЕ

Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан Фото из интернета. Орозо — самый главный пост для мусульман всего мира 24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц. Священный месяц Рамазан начался 19 февраля. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела.совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц. ПОДРОБНЕЕ

Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать Месячный пост у мусульман — одно из самых важных для испытания веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не браниться, а направить силы на благие дела. Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Врачи рассказали 24.kg о возможных последствиях поста для организма. ПОДРОБНЕЕ

Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине Фото из интернета. Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова 24.kg первое большое интервью, в котором рассказала о приоритетах реформ. ПОДРОБНЕЕ Министр науки, высшего образования и инноваций КР Гульзат Исаматова далапервое большое интервью, в котором рассказала о приоритетах реформ.

Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком Журналист 24.kg изучил, сколько сегодня стоят стройматериалы в Кыргызстане, и выяснил, от чего зависят эти цены. Оказалось, что на стоимость влияют сезон, импортные поставки и развитие местного производства. Все это и формирует новую картину строительного рынка. ПОДРОБНЕЕ

Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении Фото 24.kg. Директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков Муниципальное предприятие «Тазалык» отвечает не только за вывоз мусора в столице, но и за санитарную очистку города, уборку арыков, отлов и отстрел животных по заявкам. О направлениях работы и задачах предприятия в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков. ПОДРОБНЕЕ

Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом В Кыргызстане ежегодно в ДТП в среднем погибают около 800 человек — по этому показателю страна занимает одно из лидирующих мест в регионе. В этой сфере под личным руководством президента начались реформы: упразднены частные автошколы, увеличены сроки обучения водителей, возвращается обязательный техосмотр. Мы поговорили с доктором наук, президентом Евразийской сети инспекции автомобилей (EVIN) Давидом Месхишвили о том, как можно свести к нулю смертность на дорогах и какой опыт Грузии может быть полезен в этом направлении. ПОДРОБНЕЕ

Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду Фото Камчыбека Замирбекова. Кыргызская юрта и северное сияние Финны сумели превратить миф о Лапландии в мощную туристическую индустрию, где каждая эмоция имеет свою цену. Северное сияние, Санта-Клаус, олени и хаски — все это не просто символы, а продуманная бизнес-модель. О том, как работает система и почему Кыргызстан может зарабатывать на своей культуре не меньше, рассказал в интервью 24.kg руководитель компании Ethno Yurts Камчыбек Замирбеков. ПОДРОБНЕЕ

В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо На фоне кадровых решений в силовом блоке, отставки руководства ГКНБ и заявлений о системной «перезагрузке» правоохранительных органов в Кыргызстане обсуждается идея создания следственного комитета (СК) — единого органа расследования. Тема не новая, но именно сейчас она приобрела политическую актуальность. ПОДРОБНЕЕ

Америка пришла за редкоземами? Шанс для Центральной Азии или новая зона риска Фото кабинета министров КР. В последнее время США рассматривают многие регионы именно с ресурсной точки зрения 24.kg спросило экспертов: что означает ставка США на Центральную Азию? И как можно оценить усиление интереса Вашингтона к региону в сфере критически важных минералов? ПОДРОБНЕЕ Вашингтон усиливает интерес к региону. Речь о критически важных минералах, инвестициях и новых форматах сотрудничества. Одни видят в этом окно возможностей, другие — риск усиления зависимости и втягивания в чужую геополитическую борьбу.спросило экспертов: что означает ставка США на Центральную Азию? И как можно оценить усиление интереса Вашингтона к региону в сфере критически важных минералов?

«Мир без правил». Белковский о том, зачем США Центральная Азия В мире больше нет правил, нет иерархий и нет «старших братьев». Есть только «азиатская автомобильная дорога», где выживает тот, у кого машина больше и мощнее. Почему США перестали видеть в Москве конкурента, зачем Трампу «Правление мира» и может ли Центральная Азия стать ресурсной колонкой нового миропорядка — в интервью 24.kg писатель Станислав Белковский объясняет, что происходит на самом деле. ПОДРОБНЕЕ

От Афгана до Судана. Абдыганы Маманов — в войне нет ни смысла, ни романтики Фото из архива Абдыганы Маманова. Абдыганы Маманов в молодости 24.kg, зачем в молодости писал письмо министру обороны СССР, как доставал в Афгане дефицитные для Союза товары и почему война, которую показывают в кино, часто далека от реальности. Абдыганы Маманов попал в Афганистан по собственной воле, служил в авиационном полку, затем продолжил карьеру в самых разных уголках мира — от Европы до Африки. Но главным считает не географию службы и не звания, а людей, с которыми его свела война, и ее уроки. Накануне 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана он рассказал, зачем в молодости писал письмо министру обороны СССР, как доставал в Афгане дефицитные для Союза товары и почему война, которую показывают в кино, часто далека от реальности. ПОДРОБНЕЕ

Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков На днях в Бишкеке подписали меморандум между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» и Mother’s Home International Foundation, что стало важным шагом к укреплению системы поддержки семей и детей. О том, как эти решения будут работать на практике и какие изменения ожидают социальную сферу, 24.kg рассказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева. ПОДРОБНЕЕ

Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg Фото Сергея Ханова. Февральский восход на Иссык-Куле 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ