Неделя-24. Начало месяца Рамазан и кадровая перетряска в Кыргызстане

В Кыргызстане начался священный месяц Орозо. Глава Духовного управления мусульман страны Абдулазиз Закиров обратился к соотечественникам, поздравив с наступлением Рамазана и подчеркнув, что пост является временем духовного очищения, укрепления богобоязненности и совершения добрых дел. Муфтий напомнил верующим о важности соблюдения не только физических ограничений, но и чистоты помыслов, слов и поступков. Он пожелал всем постящимся, чтобы их молитвы и воздержание принял Всевышний.
Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев стал новым мэром южной столицы. Решение последовало за освобождением от должности прежнего градоначальника Женишбека Токторбаева. Жанар Акаев имеет опыт работы в журналистике и политике, занимал пост пресс-секретаря президента. Он является выпускником Ошского государственного университета. Его назначение происходит на фоне ожиданий по дальнейшему развитию инфраструктуры и социальной сферы Оша.
- В политических кругах связывают уход Женишбека Токторбаева с недавними изменениями в руководстве силовых структур. В частности, отставкой главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, близким другом которого и был теперь уже бывший градоначальник.
В тоже время продолжаются кадровые перестановки в кабинете министров. Так, парламент Кыргызстана без обсуждения и единогласно одобрил кандидатуры трех новых министров. Урматбек Шамырканов возглавил МЧС, Талантбек Солтобаев стал министром транспорта и коммуникаций, а Акыл Токтобаев назначен руководителем Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Ранее президент Садыр Жапаров подписал указы об отставке прежних руководителей этих ведомств. Процедура назначения прошла максимально оперативно: депутаты решили не задавать претендентам вопросов, сразу перейдя к голосованию.
Продолжаются и ротации в Государственном комитете национальной безопасности. Так, произошла смена заместителя председателя: вместо Тимура Шабданбекова назначен Акылбек Намазов, ранее работавший в Таможенной службе. Кроме того, Салмоорбек Джумабеков снят с должности начальника управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области. Вместо него назначили Жоомарта Токтогулова.
Параллельно парламент, а затем и президент утвердили в качестве председателя ГКНБ Жумгалбека Шабданбекова. Эти перестановки продолжают серию кадровых реформ в ведомстве после смены его главы Камчыбека Ташиева.
Кадровые изменения докатились и до Жогорку Кенеша. В частности, Нурланбек Тургунбек уулу, на прошлой неделе оставивший пост спикера, заявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Он опроверг слухи о причастности к политическим интригам и «обращению 75», объяснив решение проблемами со здоровьем и необходимостью лечения.
Параллельно с этим пост вице-спикера покинул Карим Ханджеза, сославшись на личные обстоятельства. Вакантное место занял депутат Болот Ибрагимов, чью кандидатуру выдвинула группа «Мекенчил». Он избран депутатом Бишкекского горкенеша, а в парламент прошел по одномандатному округу № 22. Накануне перестановок в Жогорку Кенеше звучала критика о том, что некоторые руководители занимают посты незаслуженно.
По итогам 2025 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда, что составило 15,4 процента ВВП. Показатель вырос на 16,8 процента по сравнению с 2024 годом. Основной приток обеспечила Россия, чему способствовало в том числе заметное укрепление рубля к доллару.
В Кыргызстане вводят систему «временных прав» для новичков сроком на один год. Выпускники автошкол теперь будут проходить испытательный срок: если за год водитель совершит три или более нарушения ПДД, его удостоверение аннулируют, и ему придется учиться заново в течение еще шести месяцев. Постоянные права будут выдаваться только тем, кто подтвердит дисциплинированность на дорогах в течение первого года вождения.
Отменить блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры. Как заявил заместитель главы ведомства Марат Тагаев, граждане продолжают пользоваться TikTok через VPN-сервисы. Он подчеркнул, что ограничение доступа к платформе негативно отразилось на молодежной аудитории, представителях креативных индустрий и малом бизнесе, использующем соцсеть как инструмент продвижения и заработка.
О новшествах в сфере общественного транспорта Бишкека рассказали на Дорожном совете, который провела столичная мэрия:
все 72 автобусных маршрута оптимизируют, то есть полностью изменят;
часть маршрутов станут кольцевыми;
сокращение интервалов движения между автобусами;
создание более удобной системы пересадок для пассажиров;
расширение сети выделенных полос для общественного транспорта: на улицах Абдрахманова, проспекте Жибек Жолу и Южной магистрали.
внедрение более гибкой системы оплаты проезда: речь о едином тарифе, который будет действовать в течение одного часа.
Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника
Назначение Жанара Акаева мэром города Ош стало неожиданностью для всех, активно отслеживающих политическую повестку Кыргызстана. У него репутация публичного политика, без опыта в реальном секторе, а городское хозяйство — сложная многоуровневая система, требующая определенных навыков, знаний и аппаратной гибкости. Впрочем, считается, что последней ему не занимать.
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов
В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). В 2026 году процедура немного изменилась. Какие новшества ждут абитуриентов и какие для этого нужны документы?
Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев
Бишкек усиливает борьбу за чистый воздух. Комплексные меры от мэрии
Загрязнение воздуха в Бишкеке остается одной из главных экологических проблем. Однако мэрия Бишкека реализует комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение содержания вредных веществ в воздухе. Об этом рассказал главный специалист по экологии и улучшению городской среды столичного муниципалитета Нурсултан Ташыбек улуу.
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент;
алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента;
тарифы на услуги для населения — на 0,7 процента;
непродовольственные товары — на 0,5 процента.
Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют
Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января 2025 года достиг, по предварительной оценке, 125 миллиардов 718,1 миллиона сомов. По сравнению с январем 2025-го он вырос на 9 процентов. По итогам прошлого года рост составил 11,1 процента. Увеличение ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Месячный пост у мусульман — одно из самых важных для испытания веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не браниться, а направить силы на благие дела. Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Врачи рассказали 24.kg о возможных последствиях поста для организма.
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком
Журналист 24.kg изучил, сколько сегодня стоят стройматериалы в Кыргызстане, и выяснил, от чего зависят эти цены. Оказалось, что на стоимость влияют сезон, импортные поставки и развитие местного производства. Все это и формирует новую картину строительного рынка.
Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении
Муниципальное предприятие «Тазалык» отвечает не только за вывоз мусора в столице, но и за санитарную очистку города, уборку арыков, отлов и отстрел животных по заявкам. О направлениях работы и задачах предприятия в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков.
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
В Кыргызстане ежегодно в ДТП в среднем погибают около 800 человек — по этому показателю страна занимает одно из лидирующих мест в регионе. В этой сфере под личным руководством президента начались реформы: упразднены частные автошколы, увеличены сроки обучения водителей, возвращается обязательный техосмотр. Мы поговорили с доктором наук, президентом Евразийской сети инспекции автомобилей (EVIN) Давидом Месхишвили о том, как можно свести к нулю смертность на дорогах и какой опыт Грузии может быть полезен в этом направлении.
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду
Финны сумели превратить миф о Лапландии в мощную туристическую индустрию, где каждая эмоция имеет свою цену. Северное сияние, Санта-Клаус, олени и хаски — все это не просто символы, а продуманная бизнес-модель. О том, как работает система и почему Кыргызстан может зарабатывать на своей культуре не меньше, рассказал в интервью 24.kg руководитель компании Ethno Yurts Камчыбек Замирбеков.
В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо
На фоне кадровых решений в силовом блоке, отставки руководства ГКНБ и заявлений о системной «перезагрузке» правоохранительных органов в Кыргызстане обсуждается идея создания следственного комитета (СК) — единого органа расследования. Тема не новая, но именно сейчас она приобрела политическую актуальность.
Америка пришла за редкоземами? Шанс для Центральной Азии или новая зона риска
«Мир без правил». Белковский о том, зачем США Центральная Азия
В мире больше нет правил, нет иерархий и нет «старших братьев». Есть только «азиатская автомобильная дорога», где выживает тот, у кого машина больше и мощнее. Почему США перестали видеть в Москве конкурента, зачем Трампу «Правление мира» и может ли Центральная Азия стать ресурсной колонкой нового миропорядка — в интервью 24.kg писатель Станислав Белковский объясняет, что происходит на самом деле.
От Афгана до Судана. Абдыганы Маманов — в войне нет ни смысла, ни романтики
Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков
На днях в Бишкеке подписали меморандум между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» и Mother’s Home International Foundation, что стало важным шагом к укреплению системы поддержки семей и детей. О том, как эти решения будут работать на практике и какие изменения ожидают социальную сферу, 24.kg рассказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева.
Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Премьера «Маршалов» и новый сезон «Черного солнца». Что смотреть в конце февраля
На следующей неделе, с 23 февраля по 1 марта, зрители увидят сразу несколько премьер и долгожданных продолжений. В эфир вернулись легендарные врачи, гонщики «Формулы 1» и охотники на монстров, а криминальный мир Монтаны пополнился новым защитником закона.