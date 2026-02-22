09:34
Общество

Неделя-24. Начало месяца Рамазан и кадровая перетряска в Кыргызстане

Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения

В Кыргызстане начался священный месяц Орозо. Глава Духовного управления мусульман страны Абдулазиз Закиров обратился к соотечественникам, поздравив с наступлением Рамазана и подчеркнув, что пост является временем духовного очищения, укрепления богобоязненности и совершения добрых дел. Муфтий напомнил верующим о важности соблюдения не только физических ограничений, но и чистоты помыслов, слов и поступков. Он пожелал всем постящимся, чтобы их молитвы и воздержание принял Всевышний.

кабинета министров
Фото кабинета министров. Глава кабмина Алыдбек Касымалиев, теперь уже бывший мэр города Ош Женишбек Токторбаев и новый градоначальник Жанар Акаев

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев стал новым мэром южной столицы. Решение последовало за освобождением от должности прежнего градоначальника Женишбека Токторбаева. Жанар Акаев имеет опыт работы в журналистике и политике, занимал пост пресс-секретаря президента. Он является выпускником Ошского государственного университета. Его назначение происходит на фоне ожиданий по дальнейшему развитию инфраструктуры и социальной сферы Оша.

  • В политических кругах связывают уход Женишбека Токторбаева с недавними изменениями в руководстве силовых структур. В частности, отставкой главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, близким другом которого и был теперь уже бывший градоначальник.

В тоже время продолжаются кадровые перестановки в кабинете министров. Так, парламент Кыргызстана без обсуждения и единогласно одобрил кандидатуры трех новых министров. Урматбек Шамырканов возглавил МЧС, Талантбек Солтобаев стал министром транспорта и коммуникаций, а Акыл Токтобаев назначен руководителем Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указы об отставке прежних руководителей этих ведомств. Процедура назначения прошла максимально оперативно: депутаты решили не задавать претендентам вопросов, сразу перейдя к голосованию.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Здание ГКНБ в Бишкеке

Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?

Продолжаются и ротации в Государственном комитете национальной безопасности. Так, произошла смена заместителя председателя: вместо Тимура Шабданбекова назначен Акылбек Намазов, ранее работавший в Таможенной службе. Кроме того, Салмоорбек Джумабеков снят с должности начальника управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области. Вместо него назначили Жоомарта Токтогулова.

Параллельно парламент, а затем и президент утвердили в качестве председателя ГКНБ Жумгалбека Шабданбекова. Эти перестановки продолжают серию кадровых реформ в ведомстве после смены его главы Камчыбека Ташиева.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Болот Ибрагимов

Кадровые изменения докатились и до Жогорку Кенеша. В частности, Нурланбек Тургунбек уулу, на прошлой неделе оставивший пост спикера, заявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Он опроверг слухи о причастности к политическим интригам и «обращению 75», объяснив решение проблемами со здоровьем и необходимостью лечения.

Параллельно с этим пост вице-спикера покинул Карим Ханджеза, сославшись на личные обстоятельства. Вакантное место занял депутат Болот Ибрагимов, чью кандидатуру выдвинула группа «Мекенчил». Он избран депутатом Бишкекского горкенеша, а в парламент прошел по одномандатному округу № 22. Накануне перестановок в Жогорку Кенеше звучала критика о том, что некоторые руководители занимают посты незаслуженно.

  • По итогам 2025 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $3,5 миллиарда, что составило 15,4 процента ВВП. Показатель вырос на 16,8 процента по сравнению с 2024 годом. Основной приток обеспечила Россия, чему способствовало в том числе заметное укрепление рубля к доллару.

В Кыргызстане вводят систему «временных прав» для новичков сроком на один год. Выпускники автошкол теперь будут проходить испытательный срок: если за год водитель совершит три или более нарушения ПДД, его удостоверение аннулируют, и ему придется учиться заново в течение еще шести месяцев. Постоянные права будут выдаваться только тем, кто подтвердит дисциплинированность на дорогах в течение первого года вождения.

  • Отменить блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры. Как заявил заместитель главы ведомства Марат Тагаев, граждане продолжают пользоваться TikTok через VPN-сервисы. Он подчеркнул, что ограничение доступа к платформе негативно отразилось на молодежной аудитории, представителях креативных индустрий и малом бизнесе, использующем соцсеть как инструмент продвижения и заработка.

О новшествах в сфере общественного транспорта Бишкека рассказали на Дорожном совете, который провела столичная мэрия:

  • все 72 автобусных маршрута оптимизируют, то есть полностью изменят;

  • часть маршрутов станут кольцевыми;

  • сокращение интервалов движения между автобусами;

  • создание более удобной системы пересадок для пассажиров;

  • расширение сети выделенных полос для общественного транспорта: на улицах Абдрахманова, проспекте Жибек Жолу и Южной магистрали.

  • внедрение более гибкой системы оплаты проезда: речь о едином тарифе, который будет действовать в течение одного часа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Новый мэр города Ош Жанар Акаев

Назначение Жанара Акаева мэром города Ош стало неожиданностью для всех, активно отслеживающих политическую повестку Кыргызстана. У него репутация публичного политика, без опыта в реальном секторе, а городское хозяйство — сложная многоуровневая система, требующая определенных навыков, знаний и аппаратной гибкости. Впрочем, считается, что последней ему не занимать.

ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). В 2026 году процедура немного изменилась. Какие новшества ждут абитуриентов и какие для этого нужны документы?

Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев

мэрии города Ош
Фото мэрии города Ош. Бывший глава южной столицы Женишбек Токторбаев
Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош. Он занимал пост с 23 января 2025 года. За это время он стал одной из самых заметных и противоречивых фигур регионального управления. До назначения мэром Женишбек Токторбаев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В публичном поле его воспринимали как политика с сильной региональной опорой.

Бишкек усиливает борьбу за чистый воздух. Комплексные меры от мэрии

Загрязнение воздуха в Бишкеке остается одной из главных экологических проблем. Однако мэрия Бишкека реализует комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение содержания вредных веществ в воздухе. Об этом рассказал главный специалист по экологии и улучшению городской среды столичного муниципалитета Нурсултан Ташыбек улуу.

Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало

24.kg
Фото 24.kg. Пока принимаемые властями меры не могут сдержать инфляцию в Кыргызстане
В Кыргызстане в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го потребительские цены выросли на 0,8 процента. В годовом выражении — 9,5 процента, сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, с начала 2026 года уже подорожали:

  • продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент;

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента;

  • тарифы на услуги для населения — на 0,7 процента;

  • непродовольственные товары — на 0,5 процента.

Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января 2025 года достиг, по предварительной оценке, 125 миллиардов 718,1 миллиона сомов. По сравнению с январем 2025-го он вырос на 9 процентов. По итогам прошлого года рост составил 11,1 процента. Увеличение ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан

из интернета
Фото из интернета. Орозо — самый главный пост для мусульман всего мира
Священный месяц Рамазан начался 19 февраля. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела. 24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц.

Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать

Месячный пост у мусульман — одно из самых важных для испытания веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не браниться, а направить силы на благие дела. Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Врачи рассказали 24.kg о возможных последствиях поста для организма.

Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине

из интернета
Фото из интернета. Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова
Министр науки, высшего образования и инноваций КР Гульзат Исаматова дала 24.kg первое большое интервью, в котором рассказала о приоритетах реформ.

Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком

Журналист 24.kg изучил, сколько сегодня стоят стройматериалы в Кыргызстане, и выяснил, от чего зависят эти цены. Оказалось, что на стоимость влияют сезон, импортные поставки и развитие местного производства. Все это и формирует новую картину строительного рынка.

Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении

24.kg
Фото 24.kg. Директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков

Муниципальное предприятие «Тазалык» отвечает не только за вывоз мусора в столице, но и за санитарную очистку города, уборку арыков, отлов и отстрел животных по заявкам. О направлениях работы и задачах предприятия в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков.

Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом

В Кыргызстане ежегодно в ДТП в среднем погибают около 800 человек — по этому показателю страна занимает одно из лидирующих мест в регионе. В этой сфере под личным руководством президента начались реформы: упразднены частные автошколы, увеличены сроки обучения водителей, возвращается обязательный техосмотр. Мы поговорили с доктором наук, президентом Евразийской сети инспекции автомобилей (EVIN) Давидом Месхишвили о том, как можно свести к нулю смертность на дорогах и какой опыт Грузии может быть полезен в этом направлении.

Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду

 

Камчыбека Замирбекова
Фото Камчыбека Замирбекова. Кыргызская юрта и северное сияние

Финны сумели превратить миф о Лапландии в мощную туристическую индустрию, где каждая эмоция имеет свою цену. Северное сияние, Санта-Клаус, олени и хаски — все это не просто символы, а продуманная бизнес-модель. О том, как работает система и почему Кыргызстан может зарабатывать на своей культуре не меньше, рассказал в интервью 24.kg руководитель компании Ethno Yurts Камчыбек Замирбеков.

В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо

На фоне кадровых решений в силовом блоке, отставки руководства ГКНБ и заявлений о системной «перезагрузке» правоохранительных органов в Кыргызстане обсуждается идея создания следственного комитета (СК) — единого органа расследования. Тема не новая, но именно сейчас она приобрела политическую актуальность.

Америка пришла за редкоземами? Шанс для Центральной Азии или новая зона риска

кабинета министров КР
Фото кабинета министров КР. В последнее время США рассматривают многие регионы именно с ресурсной точки зрения
Вашингтон усиливает интерес к региону. Речь о критически важных минералах, инвестициях и новых форматах сотрудничества. Одни видят в этом окно возможностей, другие — риск усиления зависимости и втягивания в чужую геополитическую борьбу. 24.kg спросило экспертов: что означает ставка США на Центральную Азию? И как можно оценить усиление интереса Вашингтона к региону в сфере критически важных минералов?

«Мир без правил». Белковский о том, зачем США Центральная Азия

В мире больше нет правил, нет иерархий и нет «старших братьев». Есть только «азиатская автомобильная дорога», где выживает тот, у кого машина больше и мощнее. Почему США перестали видеть в Москве конкурента, зачем Трампу «Правление мира» и может ли Центральная Азия стать ресурсной колонкой нового миропорядка — в интервью 24.kg писатель Станислав Белковский объясняет, что происходит на самом деле.

От Афгана до Судана. Абдыганы Маманов — в войне нет ни смысла, ни романтики

из архива Абдыганы Маманова
Фото из архива Абдыганы Маманова. Абдыганы Маманов в молодости
Абдыганы Маманов попал в Афганистан по собственной воле, служил в авиационном полку, затем продолжил карьеру в самых разных уголках мира — от Европы до Африки. Но главным считает не географию службы и не звания, а людей, с которыми его свела война, и ее уроки. Накануне 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана он рассказал 24.kg, зачем в молодости писал письмо министру обороны СССР, как доставал в Афгане дефицитные для Союза товары и почему война, которую показывают в кино, часто далека от реальности.

Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков

На днях в Бишкеке подписали меморандум между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» и Mother’s Home International Foundation, что стало важным шагом к укреплению системы поддержки семей и детей. О том, как эти решения будут работать на практике и какие изменения ожидают социальную сферу, 24.kg рассказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева.

Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Февральский восход на Иссык-Куле
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики.

Премьера «Маршалов» и новый сезон «Черного солнца». Что смотреть в конце февраля

На следующей неделе, с 23 февраля по 1 марта, зрители увидят сразу несколько премьер и долгожданных продолжений. В эфир вернулись легендарные врачи, гонщики «Формулы 1» и охотники на монстров, а криминальный мир Монтаны пополнился новым защитником закона.

