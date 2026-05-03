В Бишкеке 3 мая будут дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +24 градуса.

Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Родился 3 мая 1971 года. Заместитель председателя Налоговой службы КР.

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.

Люди, которые меняли мир

Родился футбольный тренер Борис Подкорытов

Борис Подкорытов родился 3 мая 1948 года во Фрунзе. Футболист, заслуженный тренер Киргизской ССР и один из самых авторитетных деятелей отечественного футбола.

В игровой карьере выступал за московский «Локомотив» и легендарную «Алгу», где был капитаном команды.

После завершения карьеры футболиста посвятил себя тренерской работе. Окончив тренерские курсы в Москве, начал тренировать и в 1980-м возглавил фрунзенскую «Алгу». Позже работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988 году привел одну из команд к чемпионству.

В разные годы Борис Подкорытов тренировал клубы Казахстана — «Кайнар», «Астана» и «Жетысу», а также входил в тренерский штаб национальной сборной этой страны.

После возвращения в Кыргызстан работал с клубом «Дордой-Динамо», с которым добился значительных успехов. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом республики и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали победы клуба в Кубке президента АФК в 2006 и 2007 годах.

В 2006-м возглавлял национальную сборную КР, а в 2008 году занял должность генерального директора клуба «Дордой». Позже, в 2011-м, работал тренером-консультантом сборной республики.

Умер 4 марта 2026 года.

