В Бишкеке 3 мая будут дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +24 градуса.
Отключение света, воды и газа
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Шабдан).
- 30 апреля — 6 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина и Салиевой, проспектом Жибек Жолу.
У кого намечается той
Азизбек Турсунбаев
Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Нурлан Максутов
Родился 3 мая 1971 года. Заместитель председателя Налоговой службы КР.
Сергей Пакура
Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады.
Памятные даты
Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).
Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.
Люди, которые меняли мир
Родился футбольный тренер Борис Подкорытов
Борис Подкорытов родился 3 мая 1948 года во Фрунзе. Футболист, заслуженный тренер Киргизской ССР и один из самых авторитетных деятелей отечественного футбола.
В игровой карьере выступал за московский «Локомотив» и легендарную «Алгу», где был капитаном команды.
После завершения карьеры футболиста посвятил себя тренерской работе. Окончив тренерские курсы в Москве, начал тренировать и в 1980-м возглавил фрунзенскую «Алгу». Позже работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988 году привел одну из команд к чемпионству.
В разные годы Борис Подкорытов тренировал клубы Казахстана — «Кайнар», «Астана» и «Жетысу», а также входил в тренерский штаб национальной сборной этой страны.
После возвращения в Кыргызстан работал с клубом «Дордой-Динамо», с которым добился значительных успехов. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом республики и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали победы клуба в Кубке президента АФК в 2006 и 2007 годах.
В 2006-м возглавлял национальную сборную КР, а в 2008 году занял должность генерального директора клуба «Дордой». Позже, в 2011-м, работал тренером-консультантом сборной республики.
Умер 4 марта 2026 года.
