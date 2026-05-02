Конная милиция усилила патрулирование зон отдыха в Бишкеке на майские праздники

Сотрудники конной кавалерии полка Патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека усилили патрулирование мест массового отдыха в период майских праздников.

Как сообщили в ведомстве, с наступлением теплой погоды горожане активно посещают парки, зеленые зоны и прибрежные территории. В связи с этим милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе в труднодоступных для автотранспорта местах.





В ГУВД отметили, что такие меры помогают снизить количество правонарушений и способствуют формированию культуры безопасного отдыха. Жителей и гостей столицы призывают соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными во время отдыха на природе.