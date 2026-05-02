17:09
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Конная милиция усилила патрулирование зон отдыха в Бишкеке на майские праздники

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Сотрудники конной кавалерии полка Патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека усилили патрулирование мест массового отдыха в период майских праздников.

Как сообщили в ведомстве, с наступлением теплой погоды горожане активно посещают парки, зеленые зоны и прибрежные территории. В связи с этим милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе в труднодоступных для автотранспорта местах.

Особое внимание уделяется профилактической работе: сотрудники проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, включая детей и их родителей, напоминая о правилах безопасности, особенно вблизи водоемов. Также граждан призывают соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

В ГУВД отметили, что такие меры помогают снизить количество правонарушений и способствуют формированию культуры безопасного отдыха. Жителей и гостей столицы призывают соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными во время отдыха на природе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372745/
просмотров: 211
Версия для печати
2 мая, суббота
16:58
В США в багажнике авто. Папа Римский назначил епископом мигранта В США в багажнике авто. Папа Римский назначил епископом...
16:32
Конная милиция усилила патрулирование зон отдыха в Бишкеке на майские праздники
16:26
В Бишкеке проходит чемпионат Центральной Азии по джиу-джитсу
15:28
Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды
15:19
Сотрудники ГУОБДД помогли оперативно доставить пострадавшую в больницу в Бишкеке