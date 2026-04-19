Неделя-24. Аресты в ГКНБ и тюрьма для пьяных водителей

Силовые ведомства провели серию задержаний высокопоставленных сотрудников спецслужб на фоне кадровых перестановок. Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу до 13 июня бывшего заместителя председателя ГКНБ Тимура Шабданбекова, которому вменяют злоупотребление должностным положением. В рамках этого же дела в СИЗО-1 отправили главу компании Red Petroleum Акылбека Маматова. Кроме того, под следствием оказались еще один экс-зампред комитета Даниэль Рысалиев и бывший начальник Иссык-Кульского управления Урмат Нарбаев, которых позже отпустили под домашний арест.

Бывший министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков официально отказался от мандата депутата Жогорку Кенеша по округу № 21 после серии обысков и возбуждения уголовного дела . МВД обвиняет политика в злоупотреблении положением и незаконном расходовании бюджетных средств в период руководства МИД. Сам Чингиз Айдарбеков сообщил о беспрецедентном давлении и угрозах. Теперь вакантное место в парламенте может занять юрист Мирлан Жеенчороев, который на выборах 2025 года набрал 3 тысячи 324 голоса, что составляет 8,34 процента.

Жогорку Кенеш принял закон, радикально ужесточающий ответственность за дорожные инциденты. Теперь водителям, совершившим ДТП в состоянии опьянения с причинением особо тяжкого вреда, грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с запретом на управление авто до 12 лет.

Президент Садыр Жапаров анонсировал запуск второго этапа административно-территориальной реформы , который предполагает полный отказ от нынешнего деления страны на области и районы. Вместо действующей структуры власти планируют создать 20 округов, которые станут новыми единицами управления. Глава государства подчеркнул, что процесс займет от 3 до 4 лет, а внедрение новой модели начнется с пилотного проекта в одном из регионов. Основным критерием эффективности новой системы станет способность округа выйти из республиканской дотации.

Валовой внутренний продукт Кыргызстана по итогам первого квартала 2026 года показал значительный рост, достигнув 428 миллиардов 576,9 миллиона сомов. Экономика прибавила 10,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем основными драйверами выступили сфера услуг, занимающая более 50,4 процента структуры ВВП, и химическая промышленность. В то же время годовая инфляция достигла 11 процентов. Рост цен охватил все основные категории: услуги подорожали на 5,3 процента, продукты и напитки — на 4,3 процента.

В I квартале 2026 года средний прожиточный минимум в Кыргызстане достиг 9 тысяч 290,89 сома на душу населения.

Министерство энергетики планирует ввод в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций до конца 2026 года. Суммарная мощность новых объектов составит 81,03 мегаватта, что позволит генерировать около 348,3 миллиона киловатт-часов в год. Проекты реализуют во всех областях страны, включая крупнейшие станции в Чуйской (Сокулук — 39,5 мегаватта) и Джалал-Абадской (Кайнама — 24,8 мегаватта) областях. Реализация этих планов призвана снизить дефицит электроэнергии и обеспечить переход республики к экспорту ресурса.

Медики предупредили о начале сезона активности насекомых: только за первые две недели апреля в инфекционную больницу Бишкека обратился 41 человек с укусами клещей. Врачи настоятельно рекомендуют использовать репелленты при выездах на природу.

Паралич системы или честный разговор? Эксперты о поездке президента в Ош Фото администрации президента КР. Во время одной из встреч с людьми на юге Кыргызстана С 11 по 15 апреля президент Садыр Жапаров побывал на юге Кыргызстана, где встретился с жителями Оша и семи районов области. Если первая встреча проходила с ограничениями, то дальше формат стал максимально открытым. Без фильтров, необходимости предварительного согласования люди говорили о том, что их действительно волнует. А это были в основном базовые, повседневные вопросы — о земле, воде, дорогах, школах, детских садах, больницах, газификации, ирригации, качестве строительства, социальных выплатах. ПОДРОБНЕЕ

Атомный выбор Кыргызстана: без него страна рискует остаться в темноте Энергетическая система Кыргызстана переживает глубокую трансформацию на фоне роста потребления и изношенной инфраструктуры. О том, почему одной гидроэнергетики уже недостаточно, какие риски и возможности несет атомная энергетика и есть ли у страны окно для стратегического выбора, в интервью 24.kg рассказал эксперт по инфраструктурным проектам Центральной Евразии, руководитель Центра стратегических решений «Аппликата» Кубатбек Рахимов. ПОДРОБНЕЕ

В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан Фото из интернета. С 1 марта в стране начала действовать система автоматического начисления налога на имущество Налоговая служба Кыргызской Республики делает очередной шаг к цифровизации и упрощению взаимодействия с гражданами. В центре внимания — внедрение системы автоматического начисления налога на нежилое имущество, которая уже вызвала широкий общественный интерес и множество вопросов. Представители ГНС подробно объяснили, как работает нововведение. ПОДРОБНЕЕ

Конец эпохи сверхдержав Шесть лет назад во время пандемии все мировые СМИ твердили, что мир никогда не будет прежним. Тогда казалось, что речь о страхах и их преодолении в области жизни и здоровья людей. Прошло несколько лет, и мир действительно кардинально поменялся, но здравоохранение в этих процессах занимает не главную роль. Зашаталась мировая геополитика, как будто грипп поразил ее в самое главное место — ценности и образ жизни. ПОДРОБНЕЕ

Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты Фото из интернета. Лидерство по росту цен в этом году пока за куриными яйцами — 18,9 процента С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 3,3 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11 процентов, сообщил Национальный статистический комитет. ПОДРОБНЕЕ

Итоги марта. За счет чего растет экономика Кыргызстана и какие риски появились Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — марта 2026 года достиг, по предварительной оценке, 428,6 миллиарда сомов. По сравнению с январем — мартом 2025-го он увеличился на 10,1 процента. По итогам прошлого года показатель составил 11,1 процента. Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. ПОДРОБНЕЕ

Проникновение и уничтожение имущества. Юрист о расстреле собак в Маевке Фото 24.kg. В деле с расстрелом собак есть признаки уголовных преступлений ПОДРОБНЕЕ

Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова В Кыргызстане, похоже, появился новый экономический феномен. Нет, речь не про рост ВВП и не про структурные изменения. Речь про куда более редкое явление — способность одного человека приписать себе результаты работы целого государства. Экс-глава кабмина Акылбек Жапаров опубликовал размышления об экономике Кыргызстана как анонс своей новой книги. Но получился не столько анализ, сколько не слишком аккуратно замаскированный акт самопрославления. ПОДРОБНЕЕ

Империя контейнеров Аскара Салымбекова: «Дордой» между миллиардами и прошлым Фото 24.kg. Пока весь мир уходил в комфорт и технологии, «Дордой» оставался территорией вынужденного компромисса ПОДРОБНЕЕ

Актер Анатолий Адали: «Театр — это не только аплодисменты, но и испытания» Народный артист Кыргызстана Анатолий Адали 17 апреля 2026 года отметит 85-летие. За его плечами — почти шесть десятилетий на сцене, десятки ролей и целая жизнь, прожитая в театре и вместе с театром. Сегодня он по-прежнему говорит о сцене так, будто каждый выход на нее — первый. С тем же внутренним волнением и уважением к зрителю и с той же благодарностью к профессии, которая стала судьбой. ПОДРОБНЕЕ

Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к новому формату обучения Фото из интернета. Новая инициатива вызвала обсуждение, как среди преподавателей, так и студентов вузов ПОДРОБНЕЕ В Кыргызстане может появиться альтернатива дипломной работе для квалификаций бакалавра, магистра и специалиста — 16-недельная практика. Стажировка предусматривает выполнение итогового отчета (бизнес-плана, стартап-проекта, прикладного проекта либо иного результата, ориентированного на практическое применение и/или возможную коммерческую реализацию). Что об этом думают преподаватели и студенты?

В Кыргызстане предлагают заменить диплом стажировкой. Что говорят студенты Часть из них поддерживает нововведение, считая, что стажировка даст больше практического опыта и повысит шансы на трудоустройство. Другие опасаются, что отказ от дипломной работы может снизить качество образования и лишить выпускников важной академической подготовки. ПОДРОБНЕЕ

От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США Фото из архива собеседницы. Айгерим Токтосунова 24.kg она рассказала о требованиях и особенностях службы в армии. Айгерим Токтосунова родом из Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, но выросла в Нарыне, где окончила среднюю школу № 8. Позже училась на факультете филологии (английский язык со знанием немецкого) в Бишкекском государственном университете. После окончания вуза работала преподавателем в корейском колледже и на курсах. Сейчас Айгерим живет в США и служит в Национальной гвардии. В интервьюона рассказала о требованиях и особенностях службы в армии. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь на границе. О новых селах, демаркации и «сакуре» в Баткене В Баткенской области продолжается активная фаза весенне-полевых работ. Параллельно в регионе решаются стратегические задачи — от обустройства приграничных территорий до развития инфраструктуры и экономики. О ходе посевной кампании, обеспеченности водой, работах на границе, адаптации переселенных жителей и мерах поддержки бизнеса в интервью информационному агентству 24.kg рассказал полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов. ПОДРОБНЕЕ

Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg Фото Николая Манаковского. Утро на Иссык-Куле, 4 марта 2026 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся цветущей в Бишкеке магнолией, посетим солнечную электростанцию, заглянем на южный берег Иссык-Куля и посетим природный парк на юге страны. ПОДРОБНЕЕ