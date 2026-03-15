Неделя-24. Когда отметим Орозо айт, и за что арестовали экс-депутата парламента

В этом году датой окончания поста в священный месяц Рамазан, который продлится 29–30 дней, Духовное управление мусульман Кыргызстана назвало 19 марта. В итоге один из главных исламских праздников — Орозо айт — верующие отметят 20 марта.

Фото Жогорку Кенеша. Куванычбек Конгантиев еще в парламенте

В Кыргызстане вновь задержания политиков: наручники надели уже на бывшего депутата Жогорку Кенеша Куванычбека Конгантиева. Произошло это в тот же день, как Центризбирком поддержал его решение о добровольном сложении мандата. Экс-депутата обвиняют в коррупции и незаконном обогащении. Накануне в соцсетях распространилась информация об имуществе семьи Конгантиева и его возможных связях с бывшим главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

В МЧС кадровые перестановки. Урматбека Шамырканова освободили от должности главы ведомства из-за возможных фактов вымогательства взятки за повышение сотрудника в период его работы заместителем министра. На его место указом президента назначен Канатбек Чыныбаев. Ранее он занимал пост замминистра и временно исполнял обязанности главы МЧС.

С 1 мая в Кыргызстане начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, разделенные на несколько категорий:

для основного населения при потреблении до 700 киловатт-часов стоимость составит 1 сом 64 тыйына (рост на 27 тыйынов), свыше лимита — 2 сома 94 тыйына;

существенно возрастут ставки для бюджетных, коммерческих и энергоемких потребителей — до 4 сомов 62 тыйынов, 4 сомов 33 тыйынов и 6 сомов 84 тыйынов.

Из-за перехода государственного учреждения «Кызмат» с 1 января 2026 года на полное самофинансирование, в республике подорожали государственные услуги, включая выдачу паспортов и справок.

На фоне мирового скачка цен на нефть за баррель из-за геополитической напряженности, нефтетрейдеры ожидают дальнейшего удорожания топлива в Кыргызстане. С 1 февраля цены уже постепенно повышаются на 30–40 тыйынов. При этом в ассоциации заверяют, что текущих запасов ГСМ хватит на два месяца, дефицита не предвидится, а весенние полевые работы обеспечены топливом в полном объеме.

Для стабилизации ситуации на продовольственном рынке и сдерживания цен на мясо кабинет министров продлил временный запрет на экспорт сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз) еще на шесть месяцев. Исключения сделали лишь для транзита, спортивных лошадей, авиаперевозок и поставок через государственного оператора «Кыргыз Агрохолдинг».

Внутренние ограничения вводят на фоне глобальных инфляционных процессов: в феврале индекс цен на продовольствие ФАО вырос впервые за пять месяцев — на 0,9 процента. На мировых рынках дорожают зерновые, мясо и растительные масла, хотя стоимость сахара упала на 4,1 процента из-за ожиданий обильных поставок в текущем сезоне.

В Кыргызстане обновили санитарные требования к образовательным учреждениям: теперь в радиусе 100 метров от школ строго запрещается продавать вредные продукты питания. Новые строительные нормы также допускают возведение 4-этажных учебных заведений в условиях плотной застройки, при этом в зданиях обязательно должны быть столовые, медицинские кабинеты и рекреационные зоны.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года Фото из интернета. В феврале 2026 года цена на жилые дома и квартиры в Бишкеке немного снизилась ПОДРОБНЕЕ Рынок жилья Кыргызстана в начале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику: если в столице после январских рекордов наметилось охлаждение, то в южной столице зафиксировали резкий скачок стоимости частных домов.

Мы оплачиваем половину стоимости воды. Какие изменения предлагал новый закон В Кыргызстане население оплачивает лишь около половины реальной стоимости питьевой воды и электроэнергии. Попытки пересмотреть тарифы регулярно становятся предметом острых дискуссий. Любое предложение об их повышении воспринимают болезненно — во многом из-за социально-экономической ситуации в стране. Очередная волна обсуждений началась вокруг законопроекта о питьевой воде. О том, как формируются тарифы сегодня и что будет, если их не менять, 24.kg рассказал директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Азамат Шадманов. ПОДРОБНЕЕ

Фитр-садака: почему она обязательна для мусульман и как ее правильно платить Фото из интернета. Фитр-садака — это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в год 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу. ПОДРОБНЕЕ В преддверии праздника Орозо айт мусульмане выплачивают фитр-садаку — обязательную милостыню, которая завершает месяц поста Рамазан. Эта традиция направлена на поддержку нуждающихся и помогает им достойно встретить праздник. Подробнее о фитр-садака редакциирассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

С начала проекта «Мекен карт» статус соотечественника получили 399 человек С начала запуска проекта «Мекен карт» 13 марта 2023 года статус соотечественника с иностранным гражданством выдали 399 гражданам. Подробнее о работе программы и полученных заявках 24.kg рассказала главный специалист управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Гульзат Джумаева. ПОДРОБНЕЕ

Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи мир наблюдает за разрастанием регионального кризиса. Востоковед, эксперт NESTCentre Руслан Сулейманов в интервью 24.kg объясняет, почему цели Трампа и Нетаньяху размыты, а последствия военной операции ощущают на себе не только страны Ближнего Востока. ПОДРОБНЕЕ

Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах Фото 24.kg. Инспектор пресс-службы управления Патрульной службы милиции Бишкека Надырбек Жусупов Почему инспекторы патрульной милиции могут вычислить пьяного водителя среди сотен машин, как реагируют на звонки «сверху» и почему ночами на новой магистрали собираются уличные гонщики? Об этом в интервью 24.kg рассказал инспектор пресс-службы управления Патрульной службы милиции Бишкека Надырбек Жусупов — один из самых узнаваемых сотрудников, известный принципиальной позицией и резонансными случаями остановки нарушителей. ПОДРОБНЕЕ

Интуиция, терпение и технологии: как женщины служат в милиции Бишкека Служба в милиции часто воспринимается как сугубо мужская профессия. Но здесь не обойтись без внимательности, терпения и интуиции женщин. Есть направления, где именно эти качества становятся особенно важными. Журналисты 24.kg поговорили с женщинами, служащими в Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики. Они рассказали о работе, любви к профессии и о том, как современные технологии помогают раскрывать преступления и находить пропавших людей. ПОДРОБНЕЕ

Келин-блогеры делают шоу из быта, но это не решает проблему неравенства Фото 24.kg. Сельские келин-блогеры активно показывают в соцсетях, как на самом деле проходит их день ПОДРОБНЕЕ В Кыргызстане самой загруженной категорией населения остаются сельские женщины. В среднем они тратят на домашний быт и детей по 6,5 часа в день. Этот бесконечный цикл из готовки, уборки и стирки внезапно стал хитом соцсетей: TikTok и Instagram заполонили келин-блогеры. Разрываясь между хозяйством и воспитанием детей, они успевают выставлять свет и монтировать ролики. Но какова цена такой монетизации? Зачастую это единственная попытка извлечь хоть какую-то выгоду из тяжелого труда, который до сих пор остается неоплачиваемым.

Небо, которое пришлось оставить: судьба одной из первых парашютисток Кыргызстана Мария Мусалиева — одна из тех, кто не побоялась выйти за рамки стреотипов. Девушка из кыргызского села сначала мечтала о «мужской профессии», стала одной из первых парашютисток страны, прошла непростой путь к образованию, но, став жертвой ала качуу (кража невесты), была вынуждена оставить парашютный спорт. О ее истории в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео читателей 24.kg Фото Евгения Липкина. Орто-Сайские холмы Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по февральскому и октябрьскому Бишкеку, заберемся на Орто-Сайские холмы, а потом отправимся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ