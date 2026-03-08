Неделя-24. Ужасная трагедия в Узгене, и когда мусульмане встретят Кадыр түн

В 2026 году мусульмане Кыргызстана встретят Кадыр түн в ночь с 16 на 17 марта. Духовное управление мусульман страны подтвердило эту дату, отметив особую значимость «Ночи предопределения» в месяц Рамазан. Согласно вероучению, в эту ночь ангелы спускаются на землю для передачи молитв Всевышнему. Верующие традиционно проводят это время в мечетях и молитвах, ожидая наступления самой священной ночи года.
- Кыргызстан занял 14-е место в мировом рейтинге государств с наиболее высоким ростом цен на продовольствие в 2026 году. Портал Visual Capitalist, опираясь на данные ФАО, прогнозирует в республике инфляцию на уровне 9,4 процента. Показатель существенно превышает среднемировой уровень в 3,2 процента. На стоимость продуктов в развивающихся странах продолжают влиять колебания курсов валют и зависимость от импортных поставок.
Стоимость десятка яиц в магазинах Кыргызстана выросла до 160–170 сомов. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности связало скачок с подорожанием продукции в Казахстане и России. Оптовая цена за одну штуку поднялась с 10 до 12 сомов. Чиновники подчеркнули, что повышение поможет фермерам восстановиться после 2025 года, когда низкие цены поставили малые хозяйства на грань банкротства.унес жизни четверых детей 2018–2023 годов рождения. Возгорание спровоцировал неисправный холодильник, который начал дымиться в присутствии бабушки и пятерых внуков. Хозяйка дома со старшей внучкой побежала звать на помощь соседей, однако огонь мгновенно охватил здание. Трое погибших детей ждали родителей с заработков из России, а четвертый приехал в гости на каникулы из Оша.
Россия вводит систему СПОТ для контроля товаропотоков внутри ЕАЭС. С 1 апреля грузополучатели в РФ должны регистрировать документы и вносить обеспечительный платеж минимум за два дня до пересечения границы. Для пересечения границы перевозчику потребуется специальный QR-код, подтверждающий оплату налогов. Эти меры могут осложнить работу кыргызстанских швейников, которые уже с осени 2025 года сталкиваются с задержками грузов.
оклад народного избранника составляет 58 тысяч 432 сома. Дополнительно каждый депутат распоряжается фондом в размере 80 тысяч сомов для рабочих нужд. Эти средства покрывают аренду авто, услуги водителя, авиабилеты и канцелярию. Торага выступил с этим заявлением, чтобы опровергнуть информацию о зарплатах в 100–150 тысяч сомов, которую ранее распространили некоторые СМИ.
-
В течение 2025 года сотрудники МВД провели около полутора тысяч рейдов, обнаружив 433 ребенка, которые занимались бродяжничеством. Еще 311 подростков попрошайничали на улицах республики. Ведомство также усилило меры безопасности в образовательных учреждениях. Сейчас в школах работают 683 камеры видеонаблюдения и 562 тревожные кнопки для оперативного вызова нарядов милиции.
Депутаты парламента предложили запретить ввоз и перерегистрацию машин без каталитических нейтрализаторов. Инициаторы законопроекта считают, что отсутствие фильтров создает прямую угрозу здоровью населения из-за вредных выбросов. При этом рядовых водителей, владеющих такими авто, штрафовать не планируют. По данным на конец 2025 года, в Кыргызстане зарегистрировано около 1 миллиона 910 тысяч транспортных средств, но точной статистики по машинам без фильтров нет. Ссылка:
В Кыргызстане всем детям до трех лет начнут выплачивать ежемесячное пособие «Бала ырысы» с 1 июля 2026 года. Его размер 1 тысячу 200 сомов. Отмечается, что пособия будут предоставлять каждому ребенку до трех лет, независимо от уровня доходов семьи. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает около 445 тысяч детей до трех лет.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Как работает госипотека в КР: проценты, цены, очереди и планы ГИК
Квартирный вопрос остается одним из самых острых в Кыргызстане. Для закрытия дефицита жилья Государственная ипотечная компания перестала быть финансовым посредником, превратившись в крупнейшего застройщика страны. Начальник Управления по работе с населением Государственной ипотечной компании Гулзат Тотубаева рассказала 24.kg о работе компании, механизмах, по которым кыргызстанцы могут получить жилье, ценах на квартиры и качестве жилья.
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
Золото продолжает дорожать, периодически обновляя исторические рекорды. Несмотря на падение рынка в начале февраля 2026 года, оно остается прибыльной инвестицией. Кроме того, на фоне происходящих в мире событий, когда валютные и фондовые рынки сильно колеблются, оно позволяет сохранять накопления. Редакция 24.kg изучила данные Национального банка Кыргызстана и выяснила, в какие слитки наиболее выгодно вкладываться и как быстро можно получить с них прибыль.
Государственный флаг Кыргызстана: как рождался и менялся символ страны
3 марта в стране отмечают День государственного флага. Формально это молодой праздник — он установлен указом президента от 10 июня 2009 года и впервые его отметили в 2010-м. Дата выбрана не случайно — 3 марта 1992 года Верховный совет утвердил эскиз флага независимого Кыргызстана, а 5 марта красное полотнище с солнцем и тундуком подняли над «Белым домом» в Бишкеке.
Сколько друзей у президента? Факторы, влияющие на политическое поле страны
После ухода Камчыбека Ташиева и завершения периода дуумвирата политическая система Кыргызстана вступила в этап перестройки. На фоне масштабных кадровых изменений и подготовки к президентским выборам 2027 года формируется новая конфигурация политического поля. О вызовах, с которыми предстоит столкнуться власти и элитам, рассуждает руководитель Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.
Новые технологии и автономия: что ждет НИИ хирургии сердца в 2026 году
Больше года Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов работает в стесненных условиях. После февральского пожара в 2025 году его отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра (РДЦ) и Национального госпиталя. Сейчас в НИИХСиТО завершается капитальный ремонт, и медики в ближайшее время планируют вернуться в основное здание.
Сила воли: как Эрбол Жеентаев победил травму и стал тренером и наставником
В 2014 году жизнь Эрбола Жеентаева — оптимистичного и полного сил молодого человека — разделилась на «до» и «после». На свадьбе из-за обычного недопонимания вспыхнул конфликт между молодыми людьми. Безобидная, на первый взгляд, разборка переросла в драку с серьезными последствиями для Эрбола: он получил тяжелую черепно-мозговую травму и оказался на больничной койке.
Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии
Эскалация на Ближнем Востоке: эксперты предупреждают о рисках
Последняя суббота зимы 2026 года войдет в историю как день беспрецедентной воздушной атаки США и Израиля против Ирана. Американские и израильские ВВС бомбят военные и государственные объекты от Тегерана до Исфахана в рамках операции, официально названной Epic Fury ( «Эпическая ярость»). Тегеран отвечает ракетными и беспилотными атаками по Израилю и американским базам, дислоцированным в странах Персидского залива. О последствиях нападения рассуждают эксперты в материале 24.kg.
Медосмотр перед браком: чем полезна и чем опасна инициатива
Урны-невидимки: почему в Бишкеке они исчезают с остановок и улиц
Мусорные урны на улицах Бишкека — это не просто металлические ящики. Они помогают поддерживать порядок в городе. Их установкой и обслуживанием занимается муниципальное предприятие «Тазалык». Но столичные жители все чаще замечают, что урн стало меньше.
Между улицей и приютом: трудная реальность воспитанников «Акниета»
Пятилетний мальчишка старательно раскрашивает рисунок цветными карандашами. Он и другие ребята оказались в реабилитационном детском центре «Акниет» в Ленинском районе Бишкека не от хорошей жизни. Через некоторые время малышей, по словам специалистов, заберут родители после решения жизненных трудностей, а вот с 15-16-летними трудновоспитуемыми подростками сложнее. Часть из них окажется в интернатах.
Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева
Помимо должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров, Камчыбек Ташиев занимал и продолжает занимать пост президента Кыргызского футбольного союза. В «большой» футбол играют сын и дочь генерала, он лоббировал открытие академии «Барселоны» в стране и, вообще, был влиятельной «крышей» для футбольного сообщества. Поэтому после отставки с государственных должностей возник закономерный вопрос, уйдет ли Камчыбек Ташиев и из футбола тоже, что теперь будет с КФС и всем его хозяйством.
Туманный Бишкек и городище Ак-Бешим. Фото и видео читателей 24.kg
Мрачный триллер с Николь Кидман, драмы и боевики. Премьеры следующей недели
Вторая неделя весны (9 — 15 марта) порадует несколькими интересными премьерами. На экраны вернутся голливудские дивы первой величины: Николь Кидман примерит роль судмедэксперта в мрачном триллере, а Мишель Пфайффер попытается начать жизнь с чистого листа в живописной Монтане. Любителей захватывающих приключений ждет продолжение фертэзийной саги о пиратах, а поклонников запутанных историй — испанская драма о роковых ошибках и семейных тайнах.