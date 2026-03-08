Неделя-24. Ужасная трагедия в Узгене, и когда мусульмане встретят Кадыр түн

В 2026 году мусульмане Кыргызстана встретят Кадыр түн в ночь с 16 на 17 марта. Духовное управление мусульман страны подтвердило эту дату, отметив особую значимость «Ночи предопределения» в месяц Рамазан. Согласно вероучению, в эту ночь ангелы спускаются на землю для передачи молитв Всевышнему. Верующие традиционно проводят это время в мечетях и молитвах, ожидая наступления самой священной ночи года.

Кыргызстан занял 14-е место в мировом рейтинге государств с наиболее высоким ростом цен на продовольствие в 2026 году. Портал Visual Capitalist, опираясь на данные ФАО, прогнозирует в республике инфляцию на уровне 9,4 процента. Показатель существенно превышает среднемировой уровень в 3,2 процента. На стоимость продуктов в развивающихся странах продолжают влиять колебания курсов валют и зависимость от импортных поставок.

Стоимость десятка яиц в магазинах Кыргызстана выросла до 160–170 сомов. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности связало скачок с подорожанием продукции в Казахстане и России. Оптовая цена за одну штуку поднялась с 10 до 12 сомов. Чиновники подчеркнули, что повышение поможет фермерам восстановиться после 2025 года, когда низкие цены поставили малые хозяйства на грань банкротства.

Фото МЧС. Последствия пожара в жилом доме в Узгене

Пожар в селе Мырза-Арык Узгенского района унес жизни четверых детей 2018–2023 годов рождения. Возгорание спровоцировал неисправный холодильник, который начал дымиться в присутствии бабушки и пятерых внуков. Хозяйка дома со старшей внучкой побежала звать на помощь соседей, однако огонь мгновенно охватил здание. Трое погибших детей ждали родителей с заработков из России, а четвертый приехал в гости на каникулы из Оша.

Россия вводит систему СПОТ для контроля товаропотоков внутри ЕАЭС. С 1 апреля грузополучатели в РФ должны регистрировать документы и вносить обеспечительный платеж минимум за два дня до пересечения границы. Для пересечения границы перевозчику потребуется специальный QR-код, подтверждающий оплату налогов. Эти меры могут осложнить работу кыргызстанских швейников, которые уже с осени 2025 года сталкиваются с задержками грузов.

Фото Жогорку Кенеша. Зал заседаний Жогорку Кенеша

В течение 2025 года сотрудники МВД провели около полутора тысяч рейдов, обнаружив 433 ребенка, которые занимались бродяжничеством. Еще 311 подростков попрошайничали на улицах республики. Ведомство также усилило меры безопасности в образовательных учреждениях. Сейчас в школах работают 683 камеры видеонаблюдения и 562 тревожные кнопки для оперативного вызова нарядов милиции.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сообщил, что оклад народного избранника составляет 58 тысяч 432 сома. Дополнительно каждый депутат распоряжается фондом в размере 80 тысяч сомов для рабочих нужд. Эти средства покрывают аренду авто, услуги водителя, авиабилеты и канцелярию. Торага выступил с этим заявлением, чтобы опровергнуть информацию о зарплатах в 100–150 тысяч сомов, которую ранее распространили некоторые СМИ.

Депутаты парламента предложили запретить ввоз и перерегистрацию машин без каталитических нейтрализаторов. Инициаторы законопроекта считают, что отсутствие фильтров создает прямую угрозу здоровью населения из-за вредных выбросов. При этом рядовых водителей, владеющих такими авто, штрафовать не планируют. По данным на конец 2025 года, в Кыргызстане зарегистрировано около 1 миллиона 910 тысяч транспортных средств, но точной статистики по машинам без фильтров нет.

В Кыргызстане всем детям до трех лет начнут выплачивать ежемесячное пособие «Бала ырысы» с 1 июля 2026 года. Его размер 1 тысячу 200 сомов. Отмечается, что пособия будут предоставлять каждому ребенку до трех лет, независимо от уровня доходов семьи. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает около 445 тысяч детей до трех лет.

