Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров и председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе посетили показ национальных конных игр на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту.

Гостей встретили в национальных костюмах под звуки добулбасов. Для делегации организовали насыщенную программу с элементами традиционной культуры Кыргызстана.

В рамках мероприятия прошла показательная игра кок-бору с участием команд «Намыс» из Нарынской области и «Сары-Озон» из Чуйской области.

Продемонстрированы элементы древней игры салбуурун, описанной в эпосе «Манас». В программу вошли охота с ловчими птицами и тайганами, конная стрельба из лука и национальная игра кыз-куумай.

Завершилось мероприятие выступлением каскадерской группы — зрителям показали джигитовку, поединки всадников на копьях и сложные трюки, включая элементы «огненных» выступлений на лошадях.

Судя по опубликованным кадрам, глава государства также лично прокатил высокого гостя на внедорожнике, продемонстрировав не только традиции, но и неформальную часть визита.