В США в багажнике авто. Папа Римский назначил епископом мигранта

Папа Римский Лев XIV выбрал нового главу епархии Западной Вирджинии. Им стал уроженец Сальвадора Эвелио Мендживар-Айала, который в 90-х годах нелегально пересек границу США, спрятавшись в багажнике автомобиля, сообщает The Guardian.

Его семья бежала от гражданской войны, попытка попасть в Америку была третьей по счету. Эвелио уже вошел в историю как первый сальвадорец-епископ в Соединенных Штатах на должности викария в Вашингтоне, пишет издание.

Теперь священнослужитель будет управлять церковным округом, охватывающим весь штат. На своей первой пресс-конференции он назвал назначение «радостью и поводом для смирения».