Неделя-24. Арест брата Ташиева, оформление авто онлайн и $959 миллионов займов

Сотрудники Министерства внутренних дел задержали бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева, а позже суд арестовал его на два месяца с содержанием в СИЗО. Его подозревают в причастности к коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз». Налоговая служба раскрыла схемы, действовавшие с 2021 по 2025 год, в результате которых государственная компания понесла ущерб более 4 миллиардов сомов. Следствие выявило три канала вывода прибыли через частные структуры и сомнительное списание сырья. Ранее по этому делу под стражу взяли, но позже отпустили нескольких бывших руководителей ОАО и частных фирм. По делу проходит и экс-глава Нацбанка Мелис Тургунбаев, который находится под домашним арестом.

Также в МВД дважды вызывали на допрос экс-мэра Оша Женишбека Токторбаева. Он проходит свидетелем по делу о финансовых обязательствах южной столицы, которые за последний год выросли до 12 миллиардов сомов.

Параллельно ГКНБ задержал экс-депутата Кундузбека Сулайманова в рамках борьбы с коррупцией в энергетическом секторе. Его подозревают в лоббировании интересов частной компании при реализации подготовительного этапа проекта ГЭС «Камбар-Ата-1». Проверка выявила ущерб государству в особо крупном размере из-за завышения объемов работ со стороны ОАО «Нарын ГЭС» и подрядчиков.

Садыр Жапаров подписал указ о запуске пилотного проекта по дистанционной регистрации транспортных средств . Временный правовой режим начнет действовать с 1 апреля и продлится до 31 декабря 2026 года. В это время граждане смогут оформлять права собственности на отдельные категории авто онлайн. ГУ «Кызмат», ОАО «Тундук» и Таможенная служба обязаны ежеквартально отчитываться перед кабмином о ходе проекта. В случае успешного завершения эксперимента онлайн-регистрация станет постоянной государственной услугой.

Кыргызстан до 2030 года получит финансовую поддержку в размере $959 миллионов от международных доноров. Комитет Жогорку Кенеша одобрил соглашения, по которым ЕБРР предоставит кредит на $400 миллионов, а АБР — еще $500 миллионов. Около $50 миллионов из общей суммы составят гранты. Деньги направят на развитие ирригации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и поддержку малого бизнеса. Процентная ставка по кредитам зафиксирована на уровне от 1 до 1,5 процента.

Одновременно Государственная налоговая служба разъяснила механизм автоматического списания долгов с банковских счетов физических лиц. Мера коснется налога на имущество и подоходного налога. Налогообложение имущества затронет владельцев квартир площадью более 80 квадратных метров и домов свыше 150 квадратных метров. Списание станет крайней мерой: у гражданина будет один месяц после получения извещения и СМС-уведомления на добровольную оплату. В ГНС подчеркнули, что ведомство не имеет доступа к остаткам на счетах и банковской тайне — банки лишь исполняют платежные требования по ИНН плательщика.

В прошедшем отопительном сезоне на тепловых сетях произошло 77 аварий

С 1 апреля по 10 мая горячее водоснабжение в Бишкеке отключат для проведения плановых ремонтов.

Уровень физического износа тепловых сетей в Бишкеке составил 68,6 процента. Несмотря на то что показатель удалось снизить на 4 процента по сравнению с прошлым годом, проблема остается критической. Отопительный сезон 2025/2026 годов прошел успешно, за 143 дня зафиксировали 77 повреждений. Для сравнения: в 2024-м пиковое количество аварий достигало 448 случаев.

В Кыргызстане начался сезон активности клещей. На данный момент зарегистрировали 17 случаев укусов в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Специалисты предупреждают, что укус насекомого может вызвать клещевой вирусный энцефалит, поражающий центральную нервную систему. Гражданам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить регулярные осмотры при посещении парковых зон.

