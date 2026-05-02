ШОС усиливает «зеленую» повестку: в Нинбо прошел международный форум

В китайском городе Нинбо провинции Чжэцзян с 28 по 30 апреля проходил масштабный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященный вопросам зеленого и устойчивого развития.

Мероприятие, собравшее более 300 участников из разных стран, стало одной из ключевых международных площадок для обсуждения будущего экологической политики, устойчивой экономики и международного сотрудничества в условиях усиливающихся глобальных вызовов. Корреспондент 24.kg посетила мероприятие.

Сила в объединении

Форум проходил под названием «Реализация инициативы по глобальному управлению и совместное содействие зеленому и устойчивому развитию ШОС». Его основная цель — развитие практического взаимодействия между странами-участницами, обмен опытом и формирование совместных подходов к решению экологических проблем, включая изменение климата, сохранение биоразнообразия и переход к низкоуглеродной экономике.

Как известно, в этом году Кыргызстан председательствует в ШОС.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители профильных государственных ведомств, отвечающих за экологию и охрану окружающей среды, предприниматели, ведущие международные эксперты, ученые, а также представители международных организаций. Такой широкий состав участников подчеркивает междисциплинарный характер обсуждаемых вопросов и стремление к комплексному подходу в решении задач устойчивого развития.

Значимый вклад в дискуссию внесла и делегация нашей страны. Специальный представитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев отметил важность объединения усилий государств ШОС для противодействия климатическим вызовам и развития зеленой экономики. По его словам, КР рассматривает сотрудничество в рамках организации как одно из ключевых направлений своей внешнеэкономической и экологической политики.

Усиление кыргызско-китайского сотрудничества

Кыргызстан активно продвигает инициативы в сфере устойчивого управления природными ресурсами и сохранения биоразнообразия. В частности, разработан проект инициативы по совместным действиям стран ШОС в этой области, направленный на достижение экологической устойчивости и гармоничного сосуществования человека и природы.

Особое внимание республика уделяет развитию зеленой энергетики. КР обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом и активно реализует проекты по строительству и модернизации гидроэлектростанций. Наряду с этим развивается солнечная и ветровая энергетика, что позволяет диверсифицировать энергетический баланс и снижать углеродный след.

Важным направлением остается привлечение инвестиций.

Кыргызстан создает благоприятные условия для иностранных инвесторов, включая развитие механизмов государственно-частного партнерства, совершенствование нормативной базы и внедрение инструментов зеленого финансирования, таких как выпуск зеленых облигаций и участие в международных климатических инициативах.

К слову, должность спецпредставителя президента введена в стране не так давно. Как пояснил 24.kg Бакыт Торобаев, основной миссией его работы станут привлечение инвестиций и переговоры на высшем уровне по реализации различных проектов на мировом уровне.

«Прошлый год был весьма активным и плодотворным во взаимодействии КР с Китаем. Визиты главы государства в КНР в 2025-м стали важным этапом в укреплении двусторонних отношений и придали новый импульс сотрудничеству в различных сферах. В активной фазе находятся строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, обеспечение работы нового пункта пропуска «Бедель» и строительство трассы Барскоон — Бедель, которая станет новой транспортной артерией, соединяющей КНР с государствами Центральной Азии.

КР создает все условия и готова принимать необходимые меры по улучшению торгово-логистической инфраструктуры. Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества с китайскими партнерами в области зеленых технологий, возобновляемой энергетики, экологически чистого производства и инноваций», — добавил он.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что в последние годы в Кыргызстане последовательно реализуются национальные стратегии и программы, направленные на формирование зеленой экономики.

«Одним из ключевых направлений является развитие гидроэнергетики. КР обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. В этой связи мы активно продвигаем проекты строительства и модернизации ГЭС, которые не только источник чистой энергии, но и важный фактор энергетической безопасности и экспортного потенциала страны. Наряду с этим мы развиваем другие виды возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику.

В республике создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в энергетический сектор, включая государственно-частное партнерство, совершенствование нормативно-правовой базы и предоставление преференций для инвесторов. Кыргызстан активно развивает устойчивое сельское хозяйство, экологический туризм и зеленую промышленность. Эти направления обладают высоким потенциалом для привлечения инвестиций и создания добавленной стоимости, особенно в отдаленных регионах страны», — заявил он.

Синергия развития «зеленой» экономики

Основные мероприятия форума были сосредоточены на трех ключевых тематических направлениях. Первое — развитие зеленого сотрудничества в интересах глобального устойчивого развития, где обсуждаются механизмы взаимодействия государств в области экологической политики и экономики. Второе — многостороннее управление для сохранения глобального биоразнообразия, включая координацию усилий по защите экосистем и природных ресурсов. Третье — научно-технические инновации как драйвер зеленой трансформации, где особое внимание уделяется внедрению современных технологий, включая цифровые решения и искусственный интеллект, в экологическую повестку.

Участники форума активно обменялись мнениями по широкому спектру вопросов. В их числе — содействие справедливым климатическим преобразованиям через механизмы глобального управления, развитие устойчивой промышленности, формирование эффективной экологической политики, а также внедрение зеленых технологий в энергетику и производство. Отдельное внимание уделяется вопросам промышленного сотрудничества как инструменту достижения устойчивого развития.

Особое место в дискуссиях заняли проблемы, препятствующие достижению Целей устойчивого развития. Заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан отметил, что, несмотря на значительный прогресс, мировое сообщество сталкивается с серьезными трудностями. Среди них — недостаток финансирования, расхождения в национальных интересах, отсутствие единых стандартов и правил, а также протекционистские барьеры на углеродных рынках. Дополнительное давление оказывают односторонние санкции, геополитические противоречия и растущие угрозы безопасности.

По словам заместителя генсека ШОС, именно повестка устойчивого развития может стать объединяющим фактором для международного сообщества. В этой связи особая роль отводится ШОС как платформе, объединяющей страны Евразии и обладающей значительным потенциалом для координации усилий в сфере экологии и устойчивого развития.

Ключевые итоги

Инициатива включает ряд конкретных предложений.

Одним из ключевых итогов форума станет принятие Нинбоской инициативы по сотрудничеству в области устойчивого развития. В документе подчеркивается, что в условиях усиливающегося дефицита глобального управления и отставания от целей повестки ООН до 2030 года необходимы новые подходы к международному взаимодействию. Участники инициативы подтверждают, что ни одно государство не может обеспечить устойчивое развитие в одиночку, и выступают за укрепление многостороннего сотрудничества.

Среди них — поддержка реализации заявлений глав государств ШОС по вопросам изменения климата, углубление обмена опытом в области экологической политики и законодательства, развитие партнерств в сфере зеленых технологий и инноваций. Особое внимание уделяется созданию совместных исследовательских платформ, внедрению экологических технологий и развитию цифровых решений для мониторинга и управления природными ресурсами.

Также предлагается расширять сотрудничество в области зеленых инвестиций и финансирования, включая развитие углеродных рынков и привлечение международных финансовых институтов. Важным направлением остаются подготовка кадров и формирование системы профессионального образования в сфере устойчивого развития.

Отдельный блок инициативы посвящен сохранению биоразнообразия. Участники форума выступают за углубление сотрудничества и обмена знаниями в этой области, а также за совместную реализацию международных программ, направленных на защиту экосистем и устойчивое использование природных ресурсов.