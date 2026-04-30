Общество

Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с неустойчивой погодой.

По данным синоптиков, во второй половине дня 30 апреля, а также 1–2 мая в предгорных и горных районах ожидаются локальные ливневые дожди.

В МЧС предупреждают, что в этот период в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях возможны селевые явления.

Кроме того, на реках ожидается подъем уровня воды.

Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать пребывания вблизи русел рек и быть осторожными в горных районах.
