Бишкекчанин просит зебру для пешеходов на пересечении Матыева и Боконбаева

Бишкекчанин бьет тревогу из-за опасной дорожной ситуации, возникшей после открытия нового участка улицы Матыева. Речь идет об отрезке между улицами Льва Толстого и Боконбаева.

Несмотря на запуск движения, на пересечении с улицей Боконбаева до сих пор отсутствуют пешеходные переходы и соответствующие дорожные знаки. По словам горожанина, это создает серьезную угрозу для безопасности.

Пешеходы, идущие со стороны улицы Льва Толстого по новому тротуару, а также жители, передвигающиеся вдоль улицы Боконбаева, вынуждены пересекать дорогу прямо через плотный поток автомобилей. Ситуация осложняется ограниченной инфраструктурой: с одной стороны расположена парковка, с другой — мост, не оборудованный пешеходной дорожкой.

Бишкекчане отмечают, что в часы пик участок становится особенно опасным, и риск дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает.

В обращении к городским службам житель просит срочно принять меры: обустроить пешеходный переход на данном перекрестке, нанести зебру и установить дорожные знаки.

Фото читателей

По мнению горожанина, приведение участка в соответствие с нормами безопасности дорожного движения должно стать приоритетной задачей для ответственных служб.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.