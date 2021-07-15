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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Приговор по делу экс-ректора АУЦА Эндрю Качинса: будет депортирован из страны

Суд решил оштрафовать и депортировать из Кыргызстана экс-президента АУЦА Эндрю Качинса.

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека судья Махабат Бекишова вынесла приговор в отношении Эндрю Качинса.

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Напомним, ему было предъявлено обвинение по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» 270 «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики УК КР» и по статье 123 «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

Гособвинитель Канатбек Айтбаев просил суд приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы и наложить штраф в размере 90 тысяч сомов с выдворением из Кыргызстана.

Судья Махабат Бекишова признала Эндрю Качинса невиновным по статьям 268 и 270 УК КР в связи с отсутствием состава преступления.

«В судебном разбирательстве со стороны обвиняемого предоставлены доказательства о том, что Эндрю Качинс применяет психотропные вещества на основании медицинских показаний. Во время досудебного производства со стороны обвинения не были предоставлены доказательства о применении психотропных веществ. Представленные не соответствуют предъявленному обвинению. В связи с этим суд оправдал Эндрю Качинса по двум эпизодам», — сказала судья.

Суд признал виновным бывшего главу АУЦА по статье 123 Кодекса о проступках КР и назначил в виде наказания штраф в размере 60 тысяч сомов в доход государства с выдворением из страны.

«По хранению гашиша у вас в доме. Суд признал вас виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч сомов. После исполнения наказания вы будете депортированы из КР. Депортация возложена на ГКНБ и МВД», — заключила Махабат Бекишова.

Вещественные доказательства — психотропные вещества, которые сейчас находятся на хранении у следствия, после вступления в силу приговора решено вернуть обвиняемому. Найденный у обвиняемого гашиш суд постановил уничтожить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201294/
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