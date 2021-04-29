Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной

Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 28 апреля. По данным официальных источников, причиной стало то, что таджикская сторона установила три камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района.

Погасить конфликт не удалось. Напряженность сохраняется. Известно о четырех пострадавших с кыргызской стороны. Все они — мирные жители. Один из них получил огнестрельное ранение.

Силовые структуры оценивают ситуацию в регионе как напряженную.

24.kg разбирается в истории водного конфликта.

Начало

17 апреля 2021 года, когда сотрудники «Баткенводоканала» начали проводить очистительные работы на водозаборе «Головной» на территории села Кок-Таш Баткенского района, около 50 жителей села Ходжаи Ало, прибыв на место, потребовали, чтобы работы на данном участке проводились совместно. В ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями.

Местные чиновники приняли решение о временном приостановлении очистительных работ на водозаборе. Было поручено провести переговоры акимам Баткенского и Исфаринского районов.

Охрану прилегающей к водозабору «Головной» территории осуществляют военнослужащие Пограничной службы ГКНБ КР. Сам объект находится под охраной подразделения внутренних войск МВД КР.

Провокация По данным пресс-службы полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области, 28 апреля около 11.30 глава региона Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода встретились на нейтральной полосе между КПП «Кызыл-Бел» и «Гулистон».

«Стороны договорились в целях недопущения конфликта на границе вести совместную работу, усилить разъяснения среди населения, укреплять дружественные отношения. Кроме этого, обсудили вопрос открытия пропускных пунктов на границе», — сообщила пресс-служба.

В это время в прессе появляется информация, что Таджикистан ведет работу на территории Кыргызстана и устанавливает камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта «Головной».

Омурбек Суваналиев и Раджоббой Ахмадзода поручают акимам Баткена и Исфары на месте решить проблему.

Позже пресс-служба полпредства сообщает, что глава Исфаринского района Баховидин Баходирзода не подчинился поручению своего руководителя и отказался убрать камеры видеонаблюдения со столба.

«Он не прислушался даже к словам представителей силовых структур обоих сторон. Причина его поведения неизвестна», — проинформировали в полпредстве.

В это время у водозабора «Головной» собрались люди. Отказ Баховидина Баходирзоды исполнить поручение послужил причиной словесной перепалки, которая переросла в конфликт. Сначала с двух сторон сельчане из Кок-Таша и Ходжаи Ало стали забрасывать друг друга камнями. Потом стали звучать выстрелы.

«Мы чувствовали, что на границе будет провокация. Похищение двух парней в Лейлеке, ноты министерств, фейковая нота МИД РТ — это цепь событий. Есть силы, заинтересованные в обострении, но мы не допустим массовых столкновений», — заявил полпред в регионе Омурбек Суваналиев журналистам.

Попытка захвата

Сегодня Пограничные войска Республики Таджикистан распространили пресс-релиз , где говорится, что водозабор «Головной» расположен вдали от населенных пунктов Кыргызстана. Они заявляют, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов данное гидросооружение полностью находится на территории Таджикистана.

Заявление Пограничных войск Таджикистана опроверг директор водного департамента КР Алмазбек Сокеев.

«Водораспределитель находится на территории Кыргызстана и в распоряжении «Баткенводоканала». Туда вода поступает из реки Ак-Суу, которая наполняется из речек кыргызских гор», — сказал Алмазбек Сокеев.

«Головной» никогда не находился на территории Таджикистана. Алмазбек Сокеев

Чиновник отмечает, что ранее между соседями не возникало проблем при использовании водных ресурсов Кыргызстана.

«Сейчас Таджикистан требует разделить реку Ак-Суу. Это невозможно. Мы против. Раньше соседи не претендовали, по крайней мере так открыто не выступали», — заявил он.

Бывший губернатор Баткенской области Султан Айжигитов считает, что Таджикистан намеренно распространяет фейковую информацию, чтобы сформировать общественное мнение.

«Водозабор никогда не стоял на территории Таджикистана. И никогда не принадлежал Таджикистану. По всем имеющимся в наличии картам и документам он относится к Кыргызстану. Нет ни одной бумаги, доказывающей обратное. У соседей нет ни правовых, ни политических мотивов претендовать на «Головной». Они намеренно распространяют недостоверную информацию, чтобы создать общественный резонанс в информационном поле. Это провокация», — сказал Султан Айжигитов.

Бывший чиновник считает, что Таджикистан пытается захватить стратегический объект Кыргызстана.

Таджикистан ищет способы влияния на нас. «Головной» — это мощный рычаг. Они пользуются слабостью властей Кыргызстана. Султан Айжигитов

Что в архивах Согласно архивным документам советского периода, известно, что «головное водораспределительное сооружение (водозаборный узел оросительной системы реки Исфара) построено в 1970 году (сдан в эксплуатацию в 1973 году) на территории Баткенского района Ошской области Киргизской СССР Баткенским СМУ треста «Ошводострой» по заказу Министерства мелиорации и водных ресурсов Киргизской СССР».

Проектная стоимость составляла 384,2 тысячи рублей. Предназначение — урегулирование стока воды для каналов «Подводящий» и «Кайырма». Через канал «Подводящий» наполняется Торткульское водохранилище. С указанного периода по настоящее время эксплуатируется водным хозяйством Баткенской области КР.

Водные ресурсы Средней Азии регулируются в соответствии с протоколом, подписанным в 1992-м в Алматы и Нукусской декларацией от 1995 года.

Кыргызстан никогда не отказывался от совместного использования своих водных ресурсов, ответственно выполняя все соглашения. Благодаря добрососедским отношениям поливную воду соседям давали больше, чем кыргызским селам.

Алмазбек Сокеев отмечает, что Кыргызстан намерен и дальше продолжать дружественные отношения с соседними странами, в том числе в вопросе использования водных ресурсов. Но отдавать то, что принадлежит государству, Кыргызстан не намерен.

«37 процентов воды, поступающей из реки Ак-Суу, использует Кыргызстан. Ею орошают 11 тысяч гектаров земли. А 55 процентов воды из реки Ак-Суу получает Таджикистан — на полив 21 тысячи 300 гектаров , 8 процентов — Узбекистан на 1 тысячу 600 гектаров . Как известно, Торткульское водохранилище пополняется тоже из этой реки», — пояснил директор водного департамента.

Обвинения Улукбеку Марипову Напомним,3 февраля 2021 года при обсуждении кандидатуры Улукбека Марипова на пост премьер-министра депутат Абдывахап Нурбаев поднял тему строительства дороги Ак-Сай — Тамдык и Ак-Сай — Рават. Отвечая на вопрос, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

«К сожалению, мы лишились начала канала, который выходит на Торткульское водохранилище. Я уточнил это. Здесь есть стратегические вопросы», — заявил Улукбек Марипов.

Позже в кабмине традиционно заявили, что премьера не так поняли. Он имел в виду канал Кайырма, который выше водозабора.

Ошибка в формулировке своего комментария оказалась более чем опрометчивой. Местные жители считают, что эта ошибка стала причиной для необоснованных притязаний Таджикистана на водозабор.

Дело в том, что исток Торткульского водохранилища находится как раз у водозабора «Головной», который расположен на реке Ак-Суу.