Инцидент на границе: причиной стал отказ акима Исфары убрать видеокамеры

Аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался убрать камеры видеонаблюдения с электрического столба, находящегося на территории Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области.

По ее данным, сейчас ситуация относительно стабильная и находится под контролем местных властей. Переговоры руководителей Баткенской и Согдийской области двух стран и силовых структур продолжаются.

По данным пресс-службы, глава региона Омурбек Суваналиев до начала конфликта на водозаборе «Головной» встретился с коллегой из РТ на нейтральной полосе между КПП «Кызыл-Бел» и «Гулистон».

«Стороны договорились в целях недопущения конфликта на границе вести совместную работу, усилить разъяснения среди населения, укреплять дружественные отношения. Кроме этого, обсудили вопрос открытия пропускных пунктов на границе», — сообщила пресс- служба.

Отмечается, что после встречи чиновники направились к водозабору «Головной» для решения инцидента на месте. Однако чиновники не смогли урегулировать ситуацию. По данным аппарата полпреда, потому что глава Исфаринского района Баховидин Баходирзода не подчинился и отказался убрать камеры видеонаблюдения со столба на территории КР, который ранее был установлен. Люди стали собираться на границе. Сельчане с двух сторон стали забрасывать друг друга камнями.