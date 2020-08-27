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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Кыргызстан»: сторонники пришли поддержать

В Бишкеке около здания административного суда, где сегодня рассматривается жалоба партии «Кыргызстан» на решение ЦИК, собрались сторонники политорганизации.

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Помимо представителей «Кыргызстана», пришли и члены партии «Чон казат». Они призывают не поддаваться на провокации. По их словам, все пришедшие требуют справедливости.

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК. На расширенном заседании избирательной комиссии большинством голосов было решено вернуть документы «Кыргызстану». ЦИК признала нарушения при сдаче документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163429/
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