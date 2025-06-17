С началом действия так называемого периода охлаждения количество фактов мошенничества с онлайн-кредитами снизилось на 30 процентов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев.

По его данным, в прошлом году зафиксировано 140 случаев мошенничества в режиме онлайн. Более 60 процентов из них связано с оформлением кредитов на имя граждан без их ведома.

После введения «периода охлаждения» количество мошеннических случаев заметно сократилось.

Глава НБ КР отметил, что регулятор принимает все возможные меры, чтобы предотвратить обман граждан и минимизировать их потери.

Он подчеркнул, что Нацбанк поддерживает законопроект о самозапрете на получение кредитов, который обсуждают в Жогорку Кенеше. Это еще один шаг в сторону усиления финансовой безопасности наших граждан, отметил Мелис Тургунбаев.

Ранее депутаты предложили внести в законодательство норму, позволяющую гражданам добровольно ограничивать возможность оформления кредита на свое имя.

Сообщалось, что Национальный банк также рассматривает возможность внедрения механизма самозапрета на получение кредитов.

Напомним, «период охлаждения» — это срок, в течение которого банк не перечисляет деньги заемщику, чтобы клиент имел возможность отказаться от кредита и расторгнуть договор. Например, если выяснится, что онлайн-кредит на него оформили мошенники.